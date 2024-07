Kia vyrobila od januára do júna 2024 viac ako 188.000 vozidiel

Teplička nad Váhom 23. júla (TASR) - Automobilka Kia Slovakia pri Žiline vyrobila v období od januára do júna 2024 viac ako 188.000 vozidiel. Predstavuje to nárast o takmer 3000 kusov áut v porovnaní s prvým polrokom 2023. Počas celozávodnej dovolenky sa automobilka bude pripravovať na výrobu nových elektrických modelov. TASR o tom v utorok informoval hovorca spoločnosti Tomáš Potoček.



Z celkového počtu vyrobených vozidiel tvorí model Sportage 63 % produkcie. Viac ako tretinu z nich predstavovali hybridné a plug-in hybridné verzie. Na modelový rad Ceed pripadá zvyšných 37 % výroby v prvej polovici tohto roka. "Za prvý polrok sa nám podarilo vyrobiť o niečo viac vozidiel, ako sme plánovali. Naším cieľom je tento pozitívny trend udržať do konca roka a splniť plán na úrovni 343.000 áut. Prípravu liniek na ich plynulý rozbeh po celozávodnej dovolenke bude zabezpečovať približne 250 zamestnancov," uviedol hovorca.



Vozidlá smerovali v prvej polovici roka do 79 krajín sveta. Medzi hlavné exportné trhy patrili podobne ako v predchádzajúcich rokoch Veľká Británia (16,5 %), Nemecko (10,6 %), Španielsko (10 %), Poľsko a Taliansko (7,6 %).



Spoločnosť zároveň oznámila, že v poslednom júlovom a prvom augustovom týždni sa uskutoční celozávodná dovolenka. Využijú ju na realizáciu technologických vylepšení a príprav na budúcu produkciu. "V lisovni je naplánovaná výmena štyroch robotov na vykladanie vylisovaných dielov do paliet. Generačnou obmenou v karosárni prejde 29 zváracích a manipulačných robotov. Zároveň budú modifikované linky na výrobu nových, aj elektrických modelov," vymenoval Potoček.



Dodal, že novinkou bude montáž hliníkovej prednej kapoty. V lakovni sa uskutoční výmena ôsmich robotov na aplikáciu základnej farby a inštalácia nových technológií, ktoré umožnia nanášať aj nový typ matného laku. Montážna hala sa podľa hovorcu pripravuje na zavedenie nového elektrického modelu prostredníctvom úprav a modifikácií výrobných liniek.



V preddovolenkovom období firma zamestnancom vypláca bonusy. V júni im vyplatila 13. mzdu vo výške 75 % až 110 % základnej mzdy v závislosti od dĺžky zamestnania. "Kvartálny bonus plošne v hodnote 320 eur dostali zamestnanci v júli," povedal Potoček.