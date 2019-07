Kia vyrobila v prvom polroku 180.200 osobných áut a 222.000 motorov

Po ôsmich rokoch sa v apríli skončila výroba modelu Venga, ktorý na výrobných linkách jediného európskeho závodu Kia Motors nahradí v auguste nový model XCeed.

Teplička nad Váhom 17. júla (TASR) – Závod Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom vyrobil v prvom polroku tohto roka 180.200 osobných automobilov a 222.000 motorov, čím sa podarilo naplniť výrobný plán. TASR o tom informoval hovorca automobilky Ján Žgravčák.



Doplnil, že po ôsmich rokoch sa v apríli skončila výroba modelu Venga, ktorý na výrobných linkách jediného európskeho závodu Kia Motors nahradí v auguste nový model XCeed. „Od mája 2018 sa v žilinskej fabrike montuje do modelu Sportage aj mild-hybridná vznetová hnacia sústava EcoDynamic+ 48V, na ktorú koncom roka 2019 nadviaže automobilka ďalšími elektrifikovanými pohonmi," dodal Žgravčák.



"Od skončenia výroby modelu Venga sme sa sústreďovali na prípravu produkcie nového crossoveru Kia XCeed. Sériová výroba sa spustí hneď po dvojtýždňovej celozávodnej dovolenke. V pondelok 5. augusta 2019 tak začneme písať ďalšiu kapitolu histórie s nástupom šiesteho unikátneho karosárskeho variantu, ktorý sa v Tepličke nad Váhom bude vyrábať," uviedol prezident Kia Motors Slovakia Kyong Jae Lee.



Modely Kia Sportage, Ceed a Venga vyrobené na Slovensku exportovali v prvej polovici roka 2019 do 95 krajín sveta. "Najčastejšie do Ruskej federácie (15,6 %). V tesnom závese je Spojené kráľovstvo (14,6 %) a cez 10-percentnú hranicu sa už dostalo aj Nemecko. Slovenský podiel vzrástol na vyše 2 %. Celkovo stále platí, že približne polovica vozidiel Kia predaných v Európe pochádza zo Slovenska," podotkol hovorca automobilky.



Celozávodná dovolenka je podľa neho naplánovaná od 22. júla do 2. augusta. "Počas dvoch týždňov bude vo výrobných halách plánovaná údržba. Produkčné linky sa opäť dajú do pohybu v pondelok 5. augusta," konkretizoval Žgravčák.



Kia Motors Slovakia je jediný výrobný závod spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Vybudovali ho v rokoch 2004 až 2006. Výrobu automobilov, ako aj motorov pre osobné autá, spustili v decembri 2006. Na Slovensku v súčasnosti zamestnáva Kia viac ako 3800 ľudí. Vyrába modely Kia Ceed v štyroch karosárskych úpravách – päťdverový Ceed, Sportswagon, ProCeed, CUV Kia XCeed a športovo-úžitkový Kia Sportage. Od začiatku sériovej výroby opustilo brány závodu už viac ako 3,4 milióna vozidiel a vyše päť miliónov motorov.