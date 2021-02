Kia vyrobila vlani v Tepličke nad Váhom 268.200 automobilov

Teplička nad Váhom 4. februára (TASR) - Spoločnosť Kia Motors Slovakia (KMS) vyrobila v roku 2020 v Tepličke nad Váhom 268.200 automobilov a takmer 275.000 motorov. Oproti roku 2019 klesla výroba automobilov o 22 percent a výroba motorov o takmer 37 percent. TASR o tom informoval vedúci oddelenia komunikácie a vzťahov s verejnosťou KMS Tomáš Potoček.



Doplnil, že pokles výroby v roku 2020 spôsobila koronakríza a jej negatívne dosahy na automobilový priemysel. "Viac ako polovicu (54 percent) vyrobených automobilov v roku 2020 tvoril model Sportage, zostávajúcu časť tvoril modelový rad Ceed. Najvyrábanejšia bola klasická päťdverová karosárska verzia tohto modelu, tesne nasledovaná crossoverom XCeed. Elektrifikované modely Ceed Sportswagon PHEV a XCeed PHEV tvorili takmer osem percent a mild hybridné verzie modelov Sportage a Ceed predstavovali 11,9 percenta všetkých vyrobených vozidiel," uviedol Potoček.



Podiel benzínových motorov bol vlani 57 percent, takmer polovica vyrobených hnacích jednotiek sa použila do automobilov vyrobených v Tepličke nad Váhom. "Do sesterského závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech putovalo asi 42 percent vyrobených motorov. Zostávajúce vyrobené agregáty sme exportovali do sesterských závodov v Turecku a Indii," dodal Potoček.



"Máme za sebou náročný rok 2020. Aj napriek všetkým ťažkostiam a nástrahám sa nám podarilo vyrobiť 268.200 vozidiel a takmer 275.000 motorov. Som veľmi rád, že aj novinky ako crossover XCeed a elektrifikované plug-in hybridné modely si našli svojich priaznivcov. Zákazníci oceňujú vysokú kvalitu a spoľahlivosť automobilov vyrobených v KMS. Verím, že celková situácia sa v roku 2021 zlepší, budeme pokračovať v investíciách s cieľom zlepšiť našu konkurencieschopnosť," povedal prezident KMS Seok Bong Kim.



Vozidlá z Tepličky nad Váhom smerovali v minulom roku najčastejšie do Veľkej Británie. "Nasledovalo Nemecko, Rusko, Španielsko a Poľsko. Do rebríčka desiatich najväčších exportných krajín sa dostalo aj Turecko, kam sa vyviezlo dvaapolkrát viac automobilov ako v predchádzajúcom roku. Na domácom trhu zostalo necelých 5000 vyrobených automobilov Sportage a Ceed," dodal Potoček.



Európsky predaj modelovej rodiny Ceed sa v roku 2020 aj napriek globálnej pandémii zvýšil o 4,1 percenta na 114.759 kusov. "Ceed sa stal najpredávanejším modelom značky Kia v Európe v minulom roku. Zvýšený záujem o rodinu modelov Ceed nasleduje po úspešnom zavedení nových plug-in hybridných variantov modelov Ceed Sportswagon a XCeed. Stále populárne SUV Sportage a druhý model vyrábaný v Kia Motors Slovakia si udržiava pozíciu tretieho najpredávanejšieho modelu Kia v Európe," uzavrel Potoček.