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Kielce sa ako prvé mesto v Poľsku rozhodlo o zbúraní panelového domu
Projekt má nahradiť budovu, ktorej modernizácia by bola podľa mesta príliš nákladná.
Autor TASR
Kielce 25. augusta (TASR) - Kielce sa rozhodli zbúrať desaťposchodový panelák z obdobia Poľskej ľudovej republiky, ktorý bude pravdepodobne prvým v Poľsku určeným na demoláciu. Na jeho mieste má vzniknúť nová mestská bytová zástavba s približne 100 bytmi. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa portálu Gazeta.pl.
Projekt má nahradiť budovu, ktorej modernizácia by bola podľa mesta príliš nákladná. Na jej mieste majú vzniknúť bytové domy s celkovou plochou viac ako 5000 štvorcových metrov. Investícia má stáť 42 miliónov zlotých (9,75 mil. eur).
Mesto v súčasnosti organizuje architektonickú súťaž na návrh sídliska, ktoré má byť súčasťou širšej koncepcie „Nového mesta“. Nový komplex má mať podzemné garáže a priestory pre služby. Mestské byty majú byť určené študentom a odborníkom potrebným na miestnom trhu práce. Celkovo ich má vzniknúť približne 100.
Primátorka Kielcov Agata Wojda uviedla, že miesto, ktoré podľa nej roky vytvára negatívny obraz, sa môže stať symbolom moderného a dostupného mestského bývania. Staršia zástavba má byť revitalizovaná a využitá ako súčasť mestského bytového fondu.
Panelové domy sa v Poľsku masovo stavali v 60. až 80. rokoch 20. storočia z prefabrikovaných betónových dielcov. V médiách sa často uvádza odhad približne 60.000 panelákov v krajine, odborníci však upozorňujú, že tento údaj treba spresniť a overiť.
(1 EUR = 4,3078 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Projekt má nahradiť budovu, ktorej modernizácia by bola podľa mesta príliš nákladná. Na jej mieste majú vzniknúť bytové domy s celkovou plochou viac ako 5000 štvorcových metrov. Investícia má stáť 42 miliónov zlotých (9,75 mil. eur).
Mesto v súčasnosti organizuje architektonickú súťaž na návrh sídliska, ktoré má byť súčasťou širšej koncepcie „Nového mesta“. Nový komplex má mať podzemné garáže a priestory pre služby. Mestské byty majú byť určené študentom a odborníkom potrebným na miestnom trhu práce. Celkovo ich má vzniknúť približne 100.
Primátorka Kielcov Agata Wojda uviedla, že miesto, ktoré podľa nej roky vytvára negatívny obraz, sa môže stať symbolom moderného a dostupného mestského bývania. Staršia zástavba má byť revitalizovaná a využitá ako súčasť mestského bytového fondu.
Panelové domy sa v Poľsku masovo stavali v 60. až 80. rokoch 20. storočia z prefabrikovaných betónových dielcov. V médiách sa často uvádza odhad približne 60.000 panelákov v krajine, odborníci však upozorňujú, že tento údaj treba spresniť a overiť.
(1 EUR = 4,3078 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)