Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 3. november 2025Meniny má Hubert
< sekcia Ekonomika

Kimberly-Clark kupuje spoločnosť Kenvue

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Akcionári Kenvue dostanú 3,50 USD v hotovosti a 0,14625 akcie Kimberly-Clark za každú akciu spoločnosti Kenvue.

Autor TASR
Irving 3. novembra (TASR) - Americký výrobca hygienických produktov Kimberly-Clark v pondelok oznámil, že kúpi spoločnosť Kenvue, ktorá vlastní výrobcu liekov Tylenol, za vyše 40 miliárd USD (34,62 miliardy eur). Vznikne jeden z najväčších výrobcov spotrebiteľských zdravotníckych potrieb v USA. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.

Akcionári Kenvue dostanú 3,50 USD v hotovosti a 0,14625 akcie Kimberly-Clark za každú akciu spoločnosti Kenvue. To dohromady predstavuje 21,01 USD za akciu, čo znamená prémiu 46,2 % oproti uzatváracej cene akcií Kenvue na konci minulého týždňa.

Kimberly-Clark tak prevezme bývalú divíziu koncernu Johnson & Johnson po mesiacoch problémov spoločnosti Kenvue, medzi ktoré patria odvolanie jej generálneho riaditeľa Thibauta Mongona v júli a útoky prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdil, že Tylenol spôsobuje autizmus, čo nie je vedecky podložené.

Minulý týždeň minister zdravotníctva a sociálnych služieb USA Robert F. Kennedy Jr. uviedol, že pre toto tvrdenie nie je dostatok dôkazov.

Okrem hrozby súdneho sporu v súvislosti s Tylenolom čelí spoločnosť Kenvue, ktorá vyrába aj značky ako Listerine a Band-Aid, súdnym sporom pre tvrdenia, že jej detské púdre spôsobujú rakovinu, čo zhoršilo náladu investorov.

Spoločnosť Kimberly-Clark napriek tomu očakáva, že akvizícia jej prinesie ročnú úsporu nákladov vo výške približne 2,1 miliardy USD. Transakciu by mala dokončiť v druhej polovici roka 2026, keďže potrebuje schválenie akcionárov oboch spoločností.

Fúzia spojí značky, ako sú Neutrogena, Huggies a Kleenex, pod jednu spoločnosť zameranú na zdravie a osobnú starostlivosť s očakávanými kombinovanými ročnými tržbami približne 32 miliárd USD.

Po dokončení obchodu prevezme generálny riaditeľ Kimberly-Clark Mike Hsu funkciu šéfa a predsedu predstavenstva zlúčenej spoločnosti.

(1 EUR = 1,1554 USD)
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne