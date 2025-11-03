< sekcia Ekonomika
Kimberly-Clark kupuje spoločnosť Kenvue
Akcionári Kenvue dostanú 3,50 USD v hotovosti a 0,14625 akcie Kimberly-Clark za každú akciu spoločnosti Kenvue.
Autor TASR
Irving 3. novembra (TASR) - Americký výrobca hygienických produktov Kimberly-Clark v pondelok oznámil, že kúpi spoločnosť Kenvue, ktorá vlastní výrobcu liekov Tylenol, za vyše 40 miliárd USD (34,62 miliardy eur). Vznikne jeden z najväčších výrobcov spotrebiteľských zdravotníckych potrieb v USA. TASR o tom informuje na základe správ AP a Reuters.
Akcionári Kenvue dostanú 3,50 USD v hotovosti a 0,14625 akcie Kimberly-Clark za každú akciu spoločnosti Kenvue. To dohromady predstavuje 21,01 USD za akciu, čo znamená prémiu 46,2 % oproti uzatváracej cene akcií Kenvue na konci minulého týždňa.
Kimberly-Clark tak prevezme bývalú divíziu koncernu Johnson & Johnson po mesiacoch problémov spoločnosti Kenvue, medzi ktoré patria odvolanie jej generálneho riaditeľa Thibauta Mongona v júli a útoky prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tvrdil, že Tylenol spôsobuje autizmus, čo nie je vedecky podložené.
Minulý týždeň minister zdravotníctva a sociálnych služieb USA Robert F. Kennedy Jr. uviedol, že pre toto tvrdenie nie je dostatok dôkazov.
Okrem hrozby súdneho sporu v súvislosti s Tylenolom čelí spoločnosť Kenvue, ktorá vyrába aj značky ako Listerine a Band-Aid, súdnym sporom pre tvrdenia, že jej detské púdre spôsobujú rakovinu, čo zhoršilo náladu investorov.
Spoločnosť Kimberly-Clark napriek tomu očakáva, že akvizícia jej prinesie ročnú úsporu nákladov vo výške približne 2,1 miliardy USD. Transakciu by mala dokončiť v druhej polovici roka 2026, keďže potrebuje schválenie akcionárov oboch spoločností.
Fúzia spojí značky, ako sú Neutrogena, Huggies a Kleenex, pod jednu spoločnosť zameranú na zdravie a osobnú starostlivosť s očakávanými kombinovanými ročnými tržbami približne 32 miliárd USD.
Po dokončení obchodu prevezme generálny riaditeľ Kimberly-Clark Mike Hsu funkciu šéfa a predsedu predstavenstva zlúčenej spoločnosti.
(1 EUR = 1,1554 USD)
