KINIT: Rok 2020 bol typický presunom ľudí do online priestoru

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 20. decembra (TASR) – Pandémia nového koronavírusu ovplyvnila v roku 2020 aj oblasť technológií. Obmedzenie sociálnych kontaktov spôsobilo, že si ľudia rýchlejšie osvojili nástroje vzdialenej komunikácie a zmenili návyky v používaní ďalších technológií. Pracovné činnosti či stretnutia, o ktorých predtým prevládalo presvedčenie, že ich možno vykonávať iba osobne na pracoviskách, sa presunuli do online priestoru. Pre TASR to uviedol Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KINIT).dodal inštitút. Na tento trend reagujú podľa neho aj dodávatelia komunikačných technológií a investujú do inovácií svojich nástrojov na podporu vzdialenej práce viac prostriedkov ako pred pandémiou.Prechod do online priestoru má však podľa inštitútu aj negatívne dosahy. Príkladom je online vzdelávanie, ktoré trpí zníženou pozornosťou žiakov a nedostatkom spätnej väzby medzi učiteľmi a žiakmi. Problémom je aj nedostatočný prístup na internet či nepostačujúce počítačové vybavenie niektorých žiakov.dodáva inštitút s tým, že ľudia odovzdávajú aj viac dát o svojom správaní, čím sa zvyšuje vplyv gigantov na ich životy.spresnil inštitút.Rizikom je aj samotný prechod z offline do online sveta, pričom mnoho kľúčových diskusií sa podľa inštitútu nestihlo udiať a nie všetci boli pripravení.priblížil inštitút. Útočníci nešetrili ani zdravotnícke zariadenia.V roku 2020 pokračoval podľa inštitútu rozvoj umelej inteligencie, hlavne v súvislosti s umelými neurónovými sieťami v oblastiach ako spracovanie prirodzeného jazyka, ale napríklad aj v biológii. Koronakríza zároveň zmenila prístup k rôznym investíciám a rástla popularita tém ako ochrana životného prostredia či podpora stimulov týkajúcich sa výroby zelenej energie.