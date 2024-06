Kirchert: Momentálny dosah elektrických áut nie je dostatočný

Bratislava 5. júna (TASR) - Majiteľom elektrických áut v súčasnosti nestačí ich dojazd, nie je dostatočne vybudovaná infraštruktúra a aj nákupné ceny elektrických vozidiel sú stále vyššie ako ceny áut so spaľovacím motorom. Uviedol to v stredu predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia Wolfram Kirchert na konferencii o budúcnosti priemyslu v EÚ.



"Vedie to k tomu, že plne elektrické autá tvoria iba 15 % všetkých áut. Volkswagen však dodrží svoj strednodobý plán elektrickej transformácie. Otázka je, kedy sa do tohto bodu dostaneme. Máme však jasnú stratégiu prechodu na elektrické autá," uviedol Kirchert.



Dodal, že európski výrobcovia áut úspešne prežijú rok 2025, a to aj napriek konkurentom z Číny. Ich výroba je podľa neho lacnejšia, výrobcovia dostávajú veľké dotácie od vlády a majú jasný plán expanzie na európske trhy, kde sú najvyššie marže. Taktiež veľa investujú do výskumu a vývoja. "Nemusíme sa ich báť, ale prijať výzvu," podotkol Kirchert.



Silnými stránkami výrobcov v EÚ sú podľa neho inovácie, cenovo atraktívne produkty, zodpovednosť k životnému prostrediu, vysoká kvalita a dizajn, celosvetová výrobná sieť, vysokokvalifikované tímy a profesionálny projektový manažment. "Musíme tieto silné stránky zdôrazňovať," dodal.