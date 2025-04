Kirchert: Volkswagen vývoj s clami na dovoz áut veľmi pozorne sleduje

Bratislava 3. apríla (TASR) - Koncern Volkswagen (VW) vývoj okolo ciel na dovoz automobilov do USA veľmi pozorne sleduje. Uviedol to v Bratislave Wolfram Kirchert, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo VW Slovakia na výročnej tlačovej konferencii.



Clá podľa jeho slov výrazne ovplyvnia globálny a predovšetkým európsky automobilový priemysel. „Koncern Volkswagen a jednotlivé značky sledujú tento vývoj veľmi pozorne, snažia sa, samozrejme, sledovať ich vplyv na dodávateľské reťazce, rovnako ako aj na výrobnú sieť,“ priblížil.



Koncernové značky sa podľa neho momentálne intenzívne zaoberajú tým, ako zmierniť dosah ciel. „Na základe aktuálneho vývoja však ešte nemôžem dať jasnú odpoveď, ako sa bude vyvíjať dopyt po našich produktoch a aký to bude mať vplyv na náš výrobný program,“ dodal Kirchert.



O presune časti produkcie modelov VW z Bratislavy do USA sa podľa neho neuvažuje. „Nemôžem hovoriť za modelovú stratégiu koncernu, ale čo sa týka Bratislavy, tak tu takéto úvahy nemáme. Myslím si, že nepripadá do úvahy nejaký presun do USA, lebo do bratislavského závodu sme už investovali veľmi veľa peňazí a budeme tu, v tejto výrobe pokračovať,“ doplnil.



„My sme výrobný závod, ktorý produkuje na objednávku našich odbytových partnerov. Momentálne sme ešte vo fáze, keď bude musieť najprv odbyt vyhodnotiť situáciu a potom reagovať tak, že sa to prejaví prípadne na našom výrobnom programe. V súčasnosti vyvážame 66 % vozidiel do Európskeho hospodárskeho priestoru. Amerika je na druhom mieste. Je skutočne zatiaľ ešte priskoro robiť nejaké hodnotenia a prognózy,“ uzavrel k vplyvu amerických ciel Kirchert.