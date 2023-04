Kišš: Diaľnicu do Košíc nemáme kvôli Národnej diaľničnej spoločnosti

Bratislava 21. apríla (TASR) - Proces výstavby diaľnic a ciest nezdržuje Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), ale Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Tá má totiž zdĺhavý proces príprav. Pre TASR to v reakcii na vetovanú novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá povedal ekonóm z mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko Štefan Kišš, ktorý bol v minulosti riaditeľom ÚHP.



"Diaľnica do Košíc sa stavia 50 rokov. ÚHP existuje od roku 2016. Nie je to kvôli ÚHP, že nemáme diaľnicu do Košíc," zdôraznil v reakcii na tvrdenia predkladateľov návrhu, že útvar predlžuje proces výstavby diaľnic. Kišš priblížil, že ÚHP hodnotí projekt podľa zákona najviac trikrát. Raz na začiatku projektovej prípravy, keď má zo zákona predkladateľ zverejniť štúdiu uskutočniteľnosti. Neskôr hodnotenie aktualizuje pred vyhlásením verejného obstarávania a podpisom zmluvy. NDS aktualizuje štúdiu viackrát.



Hlava štátu v utorok (18. 4.) vetovala novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Argumentovala aj tým, že priamym dôsledkom prijatého zákona by bolo vylúčenie ekonomickej kontroly zo strany ÚHP Ministerstva financií (MF) SR. Časová úspora získaná vypustením ekonomického hodnotenia vo fáze prípravy projektovej dokumentácie stavby diaľnice by podľa prezidentky nebola primeraná možným negatívnym vplyvom na verejné financie.



Ak by poslanci prelomili veto prezidentky a novela by prešla, platil by podľa Kišša zákon, na základe ktorého bude pri diaľniciach horšie uplatnený princíp hodnoty za peniaze. "Znamená to, že ak sa predraží jeden konkrétny úsek, alebo viaceré v diaľniciach, tak tie peniaze nemôžeme investovať inde. Či už na iné cesty, železnice, alebo aj iné verejné politiky - školstvo, zdravotníctvo," upozornil.



Rozumie, prečo prezidentka zákon vetovala a tento krok oceňuje. "Tak, ako je novela nastavená, je proti záujmom občanov, pretože predražuje úseky a celý proces nebude rýchlejší, naopak, môže byť ešte dlhší. Pripraviť čo najlepší projekt môžeme pred tým, ako sa schvaľuje územné rozhodnutie. Čokoľvek sa bude meniť neskôr, čo sa týka stavebných parametrov, by znamenalo vrátenie sa v procese, čiže predĺženie procesu," dodal Kišš.