Kišš: Eurokomisia nastavila SR zrkadlo, prístup vlády je nedostatočný

Bratislava 19. júna (TASR) - Európska komisia (EK) vystavila Slovensku veľmi kritické zrkadlo, keď ho zaradila do procedúry nadmerného deficitu, teda skupiny krajín s vážnymi finančnými problémami. Na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR to vyhlásil opozičný poslanec Štefan Kišš (PS). Môže za to podľa neho aj nedostatočný prístup súčasnej vlády ku konsolidácii verejných financií.



"Ak by sa našej krajine darilo dobre a vláda by ukázala kredibilný konsolidačný plán, do takejto procedúry by sme nikdy neboli zaradení a nebola by spustená," upozornil Kišš. V skutočnosti však bude mať Slovensko podľa neho v tomto a budúcom roku najhoršie hospodárenie v eurozóne a jedno z najhorších v celej EÚ.



"Európska komisia tým dvíha varovný prst a upozorňuje, že naša krajina nedokázala zabezpečiť dostatočnú konsolidáciu verejných financií. Brusel tak potvrdzuje naše slová. Fakt je ten, že vláda v skutočnosti kašle na konsolidáciu verejných financií a na skutočné problémy ľudí na Slovensku," myslí si opozičný poslanec. Aj keď vláda už mesiace rozpráva o stabilizácii verejného dlhu, v skutočnosti podľa neho iba pokračuje v zadlžovaní ľudí.



Opozičné PS ju preto vyzýva ku konkrétnym krokom, aby túto situáciu zvrátila. "Po prvé, aby začala naozaj konsolidovať verejné financie a vymanila Slovensko z tej skupiny najhorších žiakov. Po druhé, aby obmedzila populistické a nezmyselné výdavky a začala šetriť. Po tretie, aby prestala likvidovať odborníkov na ministerstvách a štátnych úradoch," priblížil Kišš.



Vláda by tiež podľa neho mala prestať ničiť plán obnovy a naopak pridať v jeho plnení, aby sa vyhla možnej strate niekoľkých miliárd eur. Má tiež prestať likvidovať právny štát a zabezpečiť účinné vyšetrovanie a stíhanie korupcie. "No a v neposlednom rade, aby prijala reformy, ktoré zlepšia konkurencieschopnosť, produktivitu a transparentnosť verejného obstarávania a tým zväčšila ten pomyselný koláč, z ktorého sa potom môžeme najesť všetci na Slovensku," doplnil Kišš.



Ministerstvo financií (MF) SR v stredu na rozhodnutie EK o zaradení do procedúry nadmerného deficitu reagovalo, že takýto krok očakávalo. Bývalé vlády medzi rokmi 2020 až 2023 totiž podľa rezortu spôsobili výrazný nárast deficitu, vďaka čomu sa verejné financie SR dostali medzi najhoršie v Európskej únii (EÚ). Deficit verejných financií v minulom roku dosiahol 4,9 % hrubého domáceho produktu (HDP), podľa európskych pravidiel by mal byť maximálne 3 %.



Stav verejných financií sa už vláde podľa MF podaril stabilizovať a konsolidačný plán, ktorý počíta s každoročným znižovaním deficitu o 1 % HDP tak, aby deficit klesol k 3 % HDP do roku 2027, získal dôveru investorov na finančných trhoch aj troch najrenomovanejších ratingových agentúr. Tie SR v poslednom čase potvrdili ratingové hodnotenie. "Ministerstvo financií bude v tomto úsilí naďalej pokračovať," dodal rezort.