Kiss: Elektronická fakturácia bude nástrojom boja proti daňovým únikom

Bratislava 29. apríla (TASR) - Významná zmena vo fakturáciách, ktorú štát plánuje spustiť v roku 2027, zjednoduší aj sprehľadní fakturáciu a zároveň bude účinným nástrojom boja proti daňovým únikom, čo by sa malo pozitívne premietnuť na zvýšených príjmoch v Štátnom rozpočte SR. Uviedla to v utorok Finančná správa (FS) SR, ktorá aktuálne o pripravovanom systéme elektronickej fakturácie komunikuje s podnikateľským sektorom.



„Systém je určený pre podnikateľov, preto nám záleží na ich názoroch. Predviedli sme im systém a sme radi, že sa im páči, ako by mal fungovať a najmä, že ho vnímajú ako skutočne používateľsky jednoduchý,“ skonštatoval prezident FS SR Jozef Kiss. Finančná správa predstavila koncept tohto riešenia zástupcom z radov podnikateľov, aby mali podľa jej slov dosť času pripraviť sa na nový spôsob účtovania.



Slovensko chce zaviesť elektronickú fakturáciu v medzipodnikovom segmente (B2B) od roku 2027. Finančná správa vybrala ako platformu sieť Peppol, ktorú v roku 2011 založila Európska komisia a dodnes ju koordinuje. Sieť Peppol predstavuje decentralizované riešenie, ktoré môže mať neobmedzený počet poskytovateľov služby a eliminuje tak riziko jedného bodu zlyhania, priblížila FS SR.



Systém by mal fungovať tak, že dodávateľ pošle objednávateľovi faktúru cez sieť Peppol, pričom doručenie budú mať na starosti certifikovaní Peppol poskytovatelia prístupu, ktorí zároveň pošlú vybrané údaje z faktúry aj finančnej správe. Faktúry sa už podľa FS SR nebudú posielať negarantovanou a zraniteľnou e-mailovou službou vo formáte pdf, ale v štandardnom formáte XML spĺňajúcom európsku normu, a to pomocou zabezpečeného komunikačného protokolu.



„Certifikáciou poskytovateľov a autorizáciou subjektov zároveň finančná správa eliminuje zasielanie falošných faktúr, ktoré sa v posledných mesiacoch objavujú stále častejšie ako nový typ podvodu v digitálnom prostredí,“ doplnila finančná správa.