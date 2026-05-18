Kiss: Finančná správa kontrolu podnikateľa z Kvetoslavova zastaví
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Finančná správa (FS) zastaví proces kontroly voči predajcovi langošov z Kvetoslavova a pokutu 1500 eur, ktorú už zaplatil, mu vráti. Dôvodom sú procesné pochybenia, ktoré odhalilo interné prešetrenie FS a ktoré neumožňujú pokračovať v kontrole. Informoval o tom v pondelok na tlačovej konferencii prezident FS Jozef Kiss.
„My sme spravili interné preverenie postupov kontrolórov a naozaj boli zistené procesné pochybenia. Tieto procesné pochybenia vychádzajú z toho, že iný dôvod uloženia sankcie bol v zázname o vykonaní kontroly a iný dôvod, alebo nie úplne taký istý dôvod, bol uvedený v rozhodnutí o uložení pokuty,“ priblížil Kiss. Na tejto procesnej chybe podľa neho stojí aj úspešnosť prípadného ďalšieho sporu s daným subjektom.
Avizoval, že na základe týchto zistení vydá FS v pondelok rozhodnutie o odvolaní podnikateľa a toto rozhodnutie bude v jeho prospech. Zároveň zdôraznil, že samotná kontrola vychádzala prísne z ustanovení zákona o evidencii tržieb a uvedený podnikateľ zákon porušil. „Je jednoznačný v tom, že naozaj pokladničný doklad má mať náležitosti, ktoré sú uvedené v zákone, takisto je v zákone uvedená minimálna pokuta. Preto chcem deklarovať, že zamestnanci FS, ktorí robili túto konkrétnu kontrolu, kontrolovali zákonnú normu. Nevymysleli si nič, nerobili žiadnu nadprácu, vychádzali z toho, čo im ukladal zákon,“ podčiarkol Kiss.
Pripustil, že aktuálne znenie zákona nie je v súlade s podnikateľskou praxou, nie je úplne jednoznačný a pokuty za rôzne pochybenia nie sú vyvážené. Finančná správa má v tejto súvislosti už spracovaný návrh na legislatívnu zmenu, ktorý je momentálne v internom pripomienkovacom konaní a následne bude predložený Ministerstvu financií (MF) SR.
„Chceme sa vysporiadať s nejednoznačnosťou tohto zákona a hlavne sa chceme vysporiadať s tým, aby tá pokuta, ktorá bude uložená za porušenie zákona, bola vyrovnaná, vyvážená vo vzťahu k tomu, aké porušenie bude u daného subjektu zistené. Ak to bude naozaj diakritika, interpunkcia, tak tá pokuta bude samozrejme nižšia, ak to budú nepriznané tržby, tak navrhujeme pokutu vyššiu,“ avizoval Kiss.
Opätovne zdôraznil, že nepriznávanie tržieb je na Slovensku veľkým problémom. Poukázal na to aj v prípade predaja langošov, ktorých sa ročne na Slovensku predá 640.000. Daniari si to porovnali s údajmi z registračných pokladníc ich predajcov. „Zistili sme, že 1474 predajcov predáva alebo registruje v registračných pokladniach denne predaj až jedného langoša,“ upozornil prezident FS.
V súvislosti s celým prípadom a jeho následkami sa Kiss ospravedlnil zamestnancom a kontrolórom FS, ktorí boli vystavení veľkému tlaku a v niektorých prípadoch až vyhrážkam smrťou. Takisto podnikateľom za nejednoznačnosť legislatívy a konkrétne aj podnikateľovi z Kvetoslavova, s ktorým sa plánuje stretnúť osobne. „Ospravedlním sa mu za dôsledky, ktoré musel znášať aj on v súvislosti s touto kauzou. Určite tu nie je miesto ospravedlniť sa mu za porušenie zákona, lebo to porušenie zákona potvrdil aj on v zázname o vykonaní kontroly, kde jednoznačne prehlásil, že áno, nemal som tú pokladňu a tú tlačiareň v takom stave, v akom to malo byť,“ doplnil Kiss.
