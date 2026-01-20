Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 20. január 2026Meniny má Dalibor
< sekcia Ekonomika

Kišš: Koalícia nevie dostať pod kontrolu verejný dlh

.
Na archívnej snímke poslanci Národnej rady (NR) SR z opozičného Progresívneho Slovenska (PS) zľava Michal Truban, Štefan Kišš a Lucia Plaváková. Foto: TASR Jaroslav Novák

Hlasovať sa podľa neho malo už na poslednej schôdzi parlamentu, keďže pravidlá dlhovej brzdy ešte na konci novembra zaviazali vládu požiadať o dôveru.

Autor TASR
Bratislava 20. januára (TASR) - Koalícia sa rozhodla, že bude ignorovať ústavný zákon. Nevie dostať pod kontrolu verejný dlh, a tak mala bezodkladne požiadať o dôveru. Dodnes sa tak nestalo. Koaličný valec pochoval ochotu riadiť sa najdôležitejším zákonom krajiny. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR za opozičné Progresívne Slovensko (PS) Štefan Kišš k rokovaniu Výboru NR SR pre financie a rozpočet v Národnej banke Slovenska.

Hlasovať sa podľa neho malo už na poslednej schôdzi parlamentu, keďže pravidlá dlhovej brzdy ešte na konci novembra zaviazali vládu požiadať o dôveru. „Keď sa k tomu ministri nemali, navrhol som, aby sme ich aspoň my z finančného výboru vyzvali dodržiavať ústavu,“ zdôraznil.

„Je absurdné, že na toto treba uznesenie. Ešte absurdnejšie je, že túto výzvu dnes výbor odmietol. A to priamo v budove Národnej banky Slovenska, ktorej súčasný guvernér Peter Kažimír svojho času presvedčil Roberta Fica (Smer-SD), aby Smer za pravidlá dlhovej brzdy zahlasoval. Jediné, na čom tejto koalícii záleží, je udržať si vlastné fleky,“ dodal Kišš.
.

Neprehliadnite

NEBESKÉ DIVADLO: Pre geomagnetickú búrku ľudia videli polárnu žiaru

Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky

STANKO: Chceme mať silnú a kvalitnú padelovú reprezentáciu aj akadémiu

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ