Kiss: Nižší výber daní spôsobil najmä vývoj ekonomiky a legislatívy
Z celkového výpadku oproti plánu na úrovni 1,1 miliardy eur spôsobili podľa neho makroekonomické a legislatívne vplyvy viac ako 700 miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Očakávané zvýšenie výberu daní v minulom roku o viac ako štyri miliardy eur bolo historicky najvyššie. Z tejto sumy sa väčšinu podarilo získať, aj keď bol výber na akruálnej báze nakoniec nižší o 1,1 miliardy eur. Väčšinu z tohto výpadku spôsobil horší ekonomický vývoj a legislatívne zmeny, nešlo o daňové podvody, uviedol v utorok na stretnutí s novinármi prezident finančnej správy (FS) Jozef Kiss.
Zdôraznil, že celkový výber daní za uplynulé roky výrazne vzrástol a v minulom roku predstavoval takmer 21 miliárd eur. „Plán medzi rokom 2024 a 2025 narástol o viac ako štyri miliardy eur, to je niečo, čo historicky slovenský rozpočet nepozná. Vždy to bol nárast zhruba okolo dvoch miliárd eur,“ pripomenul Kiss.
Z celkového výpadku oproti plánu na úrovni 1,1 miliardy eur spôsobili podľa neho makroekonomické a legislatívne vplyvy viac ako 700 miliónov eur. „Suma, ktorá nebola vybratá do štátneho rozpočtu z pohľadu možnej efektivity, je niekde na úrovni 300 až 350 miliónov eur. A tam sú prijaté opatrenia, ktoré súvisia s bojom proti daňovým únikom,“ podčiarkol šéf FS.
Upozornil, že finančná správa sa pri výbere daní môže pohybovať iba v rámci legislatívnych pravidiel. Legislatíva pritom vytvára určitý priestor na daňové úniky, čo by sa malo zmeniť. „Hovoríme o rôznych daňových výnimkách, hovoríme o sadzbách, či už to je daň z príjmu alebo daň z pridanej hodnoty. Naozaj sa musíme baviť o tom, aby sme tento systém dokázali čím skôr zrovnať, aby sme vytvorili legitímne prostredie pre podnikanie na Slovensku,“ priblížil Kiss.
Zároveň je presvedčený, že na Slovensku nie je výnimočné množstvo daňových podvodov. Poukázal na aktuálne čísla, ktoré zverejnila Európska prokuratúra vo výročnej správe za rok 2025. Tie ukazujú, že podiel vyšetrovaných daňových podvodov v SR na ich celkovom objeme v rámci Európskej únie (EÚ) je 1 %. „To znamená, že 455 miliónov eur za Slovensko je zhruba 1 % zo sumy 45 miliárd eur, ktoré eviduje Európska únia a Európska prokuratúra v rámci daňových podvodov. Ja si myslím, že naozaj tu máme klesajúcu tendenciu,“ zhodnotil Kiss. Vyhlásenia o tom, že jedna tretina z daňových podvodov v rámci EÚ je na Slovensku, nie sú preto podľa neho pravdivé.
