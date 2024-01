Kišš: Obmedzenie ÚHP pri projektoch spôsobí menej ciest i nemocníc

Bratislava 4. januára (TASR) - Ak vláda obmedzí Útvar hodnoty za peniaze (ÚPH) pri rozhodovaní o investičných projektoch, budú tieto projekty horšie a predražené. To spôsobí menej ciest, škôl alebo nemocníc. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR za Progresívne Slovensko Štefan Kišš. Reagoval tak na stredajšie (3. 1.) vyjadrenie ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) o obmedzení kompetencií ÚHP pri projektoch.



ÚPH v súčasnosti podľa Kišša hodnotí veľké štátne projekty, upozorňuje na možnosti šetrenia aj zlepšenia projektov. "Návrh ministra Ráža obmedziť slovo ÚHP len na začiatok projektov zníži jeho schopnosť projekty zlepšovať a upozorňovať na nevýhodné investície. Ohrozuje tak efektívne investovanie verejných peňazí - tých, na ktoré sa všetci skladáme z našich daní," uviedol Kišš.



Vyčíslil, že ÚHP na projektoch z roku 2022 odhalil šetrenie v objeme vyše 650 miliónov eur. Obmedzenie ÚPH pri rozhodovaní je zlou správou aj pre daňovníkov. Dodržiavanie princípov hodnoty za peniaze je podľa Kišša pre zlú finančnú situáciu a rapídne stúpajúci dlh dôležité.



"Obmedzuje sa úloha Útvaru hodnoty za peniaze, kde sa doteraz pri projektoch nad určitú sumu v zmysle zákonov o rozpočtových pravidlách vyjadrovali vo viacerých fázach k tomu, či daný projekt je alebo nie je benefitný pre Slovensko z pohľadu nákladov a z pohľadu toho, koľko prináša. Túto úlohu bude mať ÚHP v podstate na začiatku projektu jednoznačne danú a ďalej sa v procese vyjadrovať k investícii nebude," povedal Ráž.



Zmeny sa majú dotknúť aj verejného obstarávania, hlavne pri odvolaniach a námietkových konaniach. Rezort dopravy plánuje na Úrade pre verejné obstarávania (ÚVO) zriadiť úrad podpredsedu, ktorý by mal na starosti tieto strategické investície. Od legislatívnych zmien Ráž očakáva výrazné skrátenie námietkových konaní, ktoré sú v súčasnosti podľa neho naťahované na maximum.