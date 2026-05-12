Kišš: Prorastové opatrenia sú slabé, nekompletné a prichádzajú neskoro
Ide skôr o zoznam drobných opráv vlastných chýb, poukázal.
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Opatrenia na podporu ekonomického rastu, o ktorých vládna koalícia ešte iba začína diskutovať, nie sú žiadnym reformným balíkom. Ide skôr o zoznam drobných opráv vlastných chýb. Poukázal na to v utorok na tlačovej konferencii poslanec opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Štefan Kišš.
Strana má podľa neho k dispozícii zoznam opatrení, ktoré zatiaľ vôbec nie sú v paragrafovom znení. „Je to dlhý zoznam opatrení, o ktorých začínajú rokovať. Je to už viac ako tri mesiace, odkedy ich avizovali, už sú to skoro tri roky, kedy ich mohli realizovať, skôr robili opak. A teraz začínajú rozprávať o zozname opatrení, ktoré by som označil za slabé, nekompletné a prišli neskoro,“ zhodnotil Kišš.
Opatrenia zo zoznamu rozdelil do troch kategórií. „Prvá kategória sú hlúposti alebo zbytočné opatrenia, ktoré buď pomáhajú vyvoleným, alebo krivia podnikateľské prostredie, alebo oboje a v skutočnosti nemajú nič s hospodárskym rastom,“ konštatoval opozičný poslanec.
Medzi takéto opatrenia zaradil napríklad zavedenie nového nástroja na prípravu projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP), tzv. inštitucionálneho PPP. Má ísť o dohody o budúcich projektoch, ktoré sa ešte len pripravujú, ale vláda ich chce podľa Kišša už v predstihu prideliť spriazneným firmám. Ďalším takýmto opatrením majú byť rozsiahle kontroly pokladničných blokov. Pripravujú sa tiež úľavy na cenách energií pre vybrané veľké firmy. „Iste, elektrina je drahá, ale prečo zopár firiem, ktoré si to prišlo vybaviť, dostane injekciu zo štátneho rozpočtu, a my ostatní to zaplatíme?“ spýtal sa Kišš.
Druhou kategóriou sú podľa neho opatrenia, o ktorých PS hovorí už dávno a vláda ich doteraz ignorovala, navyše ich je málo. Ide napríklad o investície z Modernizačného fondu na zníženie cien elektriny cez investície v Slovenskej elektronickej prenosovej sústave (SEPS), možnosť založiť si živnosť už od 16 rokov, či zjednodušenie uznávania vzdelávania zo zahraničia. „Nazvime to maličké kroky, ktoré možno trošku pomôžu, neublížia, ale určite sú nekompletné,“ myslí si poslanec.
Treťou kategóriou sú podľa neho väčšie opatrenia, ktoré by mohli pomôcť, ale vláda ich asi nespraví, pretože na ne nenájde peniaze. „Na opatrenia ako nižšie daňovo-odvodové zaťaženie, zrýchlené odpisovanie investícií vo firmách, po ktorých tiež voláme tri roky, píšeme o nich v našom dokumente Tresk, máme ich predložené v parlamente, tak na tie sa pravdepodobne až tak nezmôžu,“ predpokladá Kišš.
Špeciálne miesto má podľa neho zrušenie transakčnej dane, o ktorom sa v poslednom čase špekuluje. Tento krok PS podporuje, na konkrétny návrh si však treba počkať, upozornil opozičný poslanec. Vláde vytkol aj to, že zoznam opatrení utajuje a ešte stále nie je verejne známy. „Takéto veci sa nepripravujú v tajnosti, má sa o nich diskutovať, má o nich vedieť verejnosť,“ dodal Kišš.
