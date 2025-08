Kišš: Transakčná daň namiesto príjmov likviduje podnikateľov

Bratislava 4. augusta (TASR) - Transakčná daň namiesto sľubovaných príjmov, ktoré do štátneho rozpočtu neprináša, naopak, likviduje podnikateľské prostredie a prináša nepredvídateľné výdavky. Rovnako tiež znižuje konkurencieschopnosť slovenských firiem v zahraničí a odrádza investorov. Upozornil na to opozičný poslanec Štefan Kišš (PS).



„Dnes je jasné, že na transakčnej dani štát vybral o tretinu menej, ako si naplánoval minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Od začiatku sme ho varovali, že táto výkladná skriňa, ktorou si chce zabezpečiť miesto na čele Národnej banky Slovenska, prinesie len chaos, prechod ekonomiky na hotovosť a verejné financie nezachráni. Upozorňovali ho na to všetci, pochopil to dokonca aj Andrej Danko (SNS),“ uviedol Kišš.



Kamenický by mal podľa neho začať robiť skutočnú konsolidáciu a šetriť na „luxuse“ ministrov či na prevádzke štátu. Zhodnotil, že minister financií nevie, ako riadiť verejné financie, a preto by mal v záujme Slovenska zo svojej funkcie okamžite odstúpiť.