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Kiwi: Slováci si kúpili letenky hlavne na lety z Bratislavy, Viedne a
.Analýza spoločnosti ukázala, že v roku 2019 si Slováci rezervovali cez ňu 43 % leteniek s odletmi z Viedne, 12 % z Bratislavy a 7 % z Budapešti.
Autor TASR
Bratislava 27. júna (TASR) - Slováci si zatiaľ v priebehu tohto roka kúpili letenky najčastejšie s odletmi z Bratislavy, Viedne a Budapešti. Podľa údajov o rezerváciách cez Kiwi.com k 2. júnu si slovenskí cestovatelia vybrali lety z Bratislavy v 33 % prípadov, nasledovali Viedeň s podielom 20 % a Budapešť s 13 %. Na tieto tri mestá tak pripadli dve tretiny ich rezervácií na uvedenej platforme. Vyplýva to z informácií predajcu leteniek pre TASR.
Analýza spoločnosti ukázala, že v roku 2019 si Slováci rezervovali cez ňu 43 % leteniek s odletmi z Viedne, 12 % z Bratislavy a 7 % z Budapešti. Výrazný rast podielu ich letov zo slovenskej metropoly v tomto roku súvisí najmä s výrazným zvýšením počtu pravidelných liniek a možností cestovania z bratislavského letiska v závere minulého a počas tohto roka.
„Celkový počet rezervácií slovenských zákazníkov sa od roku 2019 zvýšil o 289 %. Destinácie, ktoré narástli viac, získavajú popularitu, a naopak tie s nižšími rastmi popularitu strácajú,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Kiwi.com Daniela Chovancová.
Počet slovenských cestujúcich, ktorí si kúpili letenky cez túto spoločnosť na lety z Bratislavy, od roku 2019 vzrástol o 1027 %. Pri letoch z Viedne nárast dosiahol 86 %, z Budapešti 665 %.
„Z konkurenčných dôvodov Kiwi.com neuvádza absolútne počty rezervácií, avšak rôzne tempá rastu počtu rezervácií do jednotlivých krajín odrážajú meniace sa cestovateľské preferencie Slovákov,“ vysvetlila hovorkyňa. Podľa nej z tohto dôvodu dáva štatistika podľa občianstva zmysel.
Sedmičku letísk s preferovanými odletmi našincov s veľkým náskokom pred ostatnými Bratislavu, Viedeň a Budapešť dopĺňajú Košice, Krakov, Praha a Katovice. „V roku 2019 z tejto skupiny letísk odlietalo 75 % slovenských zákazníkov, v roku 2026 to je 82 %,“ porovnala Chovancová.
Podiel rezervácií Slovákov na Kiwi.com od roku 2019 vzrástol pri odletoch z Košíc z 2 na 6 %, z Krakova z 2 na 5 %, klesol pri letoch z Prahy z 9 na 4 %, z Katovíc zostal na úrovni 1 %. V prípade ostatných letísk sa podiel znížil z 25 na 18 %. Slovenskí cestovatelia si v tomto roku kúpili na platforme letenky s odletmi celkovo zo 614 letísk, v roku 2019 ich bolo 477.
Analýza spoločnosti ukázala, že v roku 2019 si Slováci rezervovali cez ňu 43 % leteniek s odletmi z Viedne, 12 % z Bratislavy a 7 % z Budapešti. Výrazný rast podielu ich letov zo slovenskej metropoly v tomto roku súvisí najmä s výrazným zvýšením počtu pravidelných liniek a možností cestovania z bratislavského letiska v závere minulého a počas tohto roka.
„Celkový počet rezervácií slovenských zákazníkov sa od roku 2019 zvýšil o 289 %. Destinácie, ktoré narástli viac, získavajú popularitu, a naopak tie s nižšími rastmi popularitu strácajú,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Kiwi.com Daniela Chovancová.
Počet slovenských cestujúcich, ktorí si kúpili letenky cez túto spoločnosť na lety z Bratislavy, od roku 2019 vzrástol o 1027 %. Pri letoch z Viedne nárast dosiahol 86 %, z Budapešti 665 %.
„Z konkurenčných dôvodov Kiwi.com neuvádza absolútne počty rezervácií, avšak rôzne tempá rastu počtu rezervácií do jednotlivých krajín odrážajú meniace sa cestovateľské preferencie Slovákov,“ vysvetlila hovorkyňa. Podľa nej z tohto dôvodu dáva štatistika podľa občianstva zmysel.
Sedmičku letísk s preferovanými odletmi našincov s veľkým náskokom pred ostatnými Bratislavu, Viedeň a Budapešť dopĺňajú Košice, Krakov, Praha a Katovice. „V roku 2019 z tejto skupiny letísk odlietalo 75 % slovenských zákazníkov, v roku 2026 to je 82 %,“ porovnala Chovancová.
Podiel rezervácií Slovákov na Kiwi.com od roku 2019 vzrástol pri odletoch z Košíc z 2 na 6 %, z Krakova z 2 na 5 %, klesol pri letoch z Prahy z 9 na 4 %, z Katovíc zostal na úrovni 1 %. V prípade ostatných letísk sa podiel znížil z 25 na 18 %. Slovenskí cestovatelia si v tomto roku kúpili na platforme letenky s odletmi celkovo zo 614 letísk, v roku 2019 ich bolo 477.