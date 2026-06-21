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Kiwi: Záujem Slovákov o lety do miest klesá, o pobyt pri mori rastie
Tento posun odzrkadľuje geografické zacielenie ciest.
Autor TASR
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Bratislava 21. júna (TASR) - Cestovateľské správanie Slovákov sa mení. V roku 2019 uprednostňovali krátke mestské pobyty v Európe pri 71 % rezervácií letov, do roku 2025 ich podiel klesol na 58 %. Záujem o klasickú letnú rekreáciu pri mori vzrástol odvtedy zo 16 % na 29 %. Ukázala to najnovšia analýza interných dát predajcu leteniek Kiwi.com, ktorá podrobne mapuje rezervácie cestujúcich slovenskej národnosti od roku 2019 do začiatku júna 2026. Ide o cestujúcich odlietajúcich z Bratislavy, z Viedne, Budapešti a iných okolitých letísk.
Tento posun odzrkadľuje geografické zacielenie ciest. Ich podiel do Španielska, Talianska, Grécka, Chorvátska, na Maltu a do Portugalska sa zvýšil z 31 % na 42 % všetkých realizovaných rezervácií. Pri letoch do Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie či Beneluxu ich podiel klesol z 31 % na 19 %. Slováci presúvajú ťažisko svojich ciest od spoznávania európskych miest k oddychu v Stredomorí.
Najviac vzrástol počet rezervácií cez spomínanú spoločnosť od roku 2019 do Chorvátska. V raste záujmu slovenských cestovateľov nasledujú Turecko, Bulharsko, Malta, Thajsko a Grécko. „Cestovatelia už nechcú strácať drahocenný čas dovolenky na dlhých cestách autom. Letecké spojenie do Chorvátska trvá len krátko a ponúka neporovnateľné pohodlie oproti hodinám za volantom. Práve táto rýchla a bezproblémová dostupnosť stojí za nárastom záujmu o túto destináciu,“ uviedla hovorkyňa Kiwi.com Daniela Chovancová.
V dôsledku geopolitických konfliktov a reštrikcií Slováci prakticky prestali lietať do Ruska a úplne na Ukrajinu. Po vypuknutí konfliktu v Izraeli v roku 2023 klesol počet rezervácií o 66 %, pri letoch do USA sa znížil o 23 %.
„Dáta jasne ukazujú, že slovenskí cestujúci pri plánovaní dovolenky hľadajú predovšetkým predvídateľnosť a pokoj. Z makropohľadu jednoznačne volia bezpečnosť, istotu a slnečné pláže Stredomoria, ktoré im toto zázemie poskytujú,“ dodala Chovancová.
Dostupnosť priamych letov je jeden z najsilnejších faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie Slovákov, z ktorého letiska nakoniec odletia. Pre výrazný nárast pravidelných liniek od minulého roka začína Letisko M. R. Štefánika v Bratislave čiastočne preberať cestujúcich viedenskému letisku vo Schwechate.
Napríklad, kým z Bratislavy nebolo priame spojenie do Barcelony, 99 % slovenských cestujúcich tam letelo z Viedne. Po tom, ako dopravcovia Ryanair a Wizz Air spustili od zimného letového poriadku 2025/2026 pravidelné linky z Bratislavy do Barcelony, podiel ich odletov z Viedne za sedem mesiacov klesol na 15 %, zatiaľ čo preprava z hlavného mesta Slovenska mnohonásobne vzrástla.
Pri linkách do Londýna na letiská Stansted a Luton, ktoré obe spoločnosti prevádzkujú z Bratislavy, počet rezervácií letov do Londýna aj pre ich vyššie frekvencie vzrástol 4- až 5-násobne. V rokoch 2025 a 2026 pribudlo z Bratislavy 46 úplne nových priamych liniek, najmä do vyhľadávaných stredomorských letovísk Nice, Malaga, Alicante, ostrov Mykonos, Zadar či miest Neapol, Palermo a Atény.
„Enormný záujem o odlety z Letiska M. R. Štefánika zaznamenávame vďaka expanzii leteckých dopravcov každý mesiac od začiatku roka - počet cestujúcich rastie každý mesiac trojciferným tempom v priemere o 142 % v porovnaní s minulým rokom. Cestujúci majú navyše tento rok z Bratislavy najširšiu ponuku letov v celej histórii letiska,“ potvrdila hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
Na základe aktuálnych trendov z rokov 2024 až 2026 je podľa Kiwi.com možné spoľahlivo predikovať ďalší vývoj. Motorom rastu budú naďalej juhoeurópske letoviská s plážami najmä v Taliansku, Španielsku, Chorvátsku a na Malte. Paralelne silnie druhá dlhodobá tendencia - orientácia na destinácie „ďalej a teplejšie“, kde sa v posledných mesiacoch citeľne zvyšuje letný aj zimný dopyt hlavne po Egypte a Thajsku. Vďaka novootvorenej priamej linke Bratislava - Košice značne vzrástol záujem aj o vnútroštátne lety.
Tento posun odzrkadľuje geografické zacielenie ciest. Ich podiel do Španielska, Talianska, Grécka, Chorvátska, na Maltu a do Portugalska sa zvýšil z 31 % na 42 % všetkých realizovaných rezervácií. Pri letoch do Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie či Beneluxu ich podiel klesol z 31 % na 19 %. Slováci presúvajú ťažisko svojich ciest od spoznávania európskych miest k oddychu v Stredomorí.
Najviac vzrástol počet rezervácií cez spomínanú spoločnosť od roku 2019 do Chorvátska. V raste záujmu slovenských cestovateľov nasledujú Turecko, Bulharsko, Malta, Thajsko a Grécko. „Cestovatelia už nechcú strácať drahocenný čas dovolenky na dlhých cestách autom. Letecké spojenie do Chorvátska trvá len krátko a ponúka neporovnateľné pohodlie oproti hodinám za volantom. Práve táto rýchla a bezproblémová dostupnosť stojí za nárastom záujmu o túto destináciu,“ uviedla hovorkyňa Kiwi.com Daniela Chovancová.
V dôsledku geopolitických konfliktov a reštrikcií Slováci prakticky prestali lietať do Ruska a úplne na Ukrajinu. Po vypuknutí konfliktu v Izraeli v roku 2023 klesol počet rezervácií o 66 %, pri letoch do USA sa znížil o 23 %.
„Dáta jasne ukazujú, že slovenskí cestujúci pri plánovaní dovolenky hľadajú predovšetkým predvídateľnosť a pokoj. Z makropohľadu jednoznačne volia bezpečnosť, istotu a slnečné pláže Stredomoria, ktoré im toto zázemie poskytujú,“ dodala Chovancová.
Dostupnosť priamych letov je jeden z najsilnejších faktorov ovplyvňujúcich rozhodovanie Slovákov, z ktorého letiska nakoniec odletia. Pre výrazný nárast pravidelných liniek od minulého roka začína Letisko M. R. Štefánika v Bratislave čiastočne preberať cestujúcich viedenskému letisku vo Schwechate.
Napríklad, kým z Bratislavy nebolo priame spojenie do Barcelony, 99 % slovenských cestujúcich tam letelo z Viedne. Po tom, ako dopravcovia Ryanair a Wizz Air spustili od zimného letového poriadku 2025/2026 pravidelné linky z Bratislavy do Barcelony, podiel ich odletov z Viedne za sedem mesiacov klesol na 15 %, zatiaľ čo preprava z hlavného mesta Slovenska mnohonásobne vzrástla.
Pri linkách do Londýna na letiská Stansted a Luton, ktoré obe spoločnosti prevádzkujú z Bratislavy, počet rezervácií letov do Londýna aj pre ich vyššie frekvencie vzrástol 4- až 5-násobne. V rokoch 2025 a 2026 pribudlo z Bratislavy 46 úplne nových priamych liniek, najmä do vyhľadávaných stredomorských letovísk Nice, Malaga, Alicante, ostrov Mykonos, Zadar či miest Neapol, Palermo a Atény.
„Enormný záujem o odlety z Letiska M. R. Štefánika zaznamenávame vďaka expanzii leteckých dopravcov každý mesiac od začiatku roka - počet cestujúcich rastie každý mesiac trojciferným tempom v priemere o 142 % v porovnaní s minulým rokom. Cestujúci majú navyše tento rok z Bratislavy najširšiu ponuku letov v celej histórii letiska,“ potvrdila hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
Na základe aktuálnych trendov z rokov 2024 až 2026 je podľa Kiwi.com možné spoľahlivo predikovať ďalší vývoj. Motorom rastu budú naďalej juhoeurópske letoviská s plážami najmä v Taliansku, Španielsku, Chorvátsku a na Malte. Paralelne silnie druhá dlhodobá tendencia - orientácia na destinácie „ďalej a teplejšie“, kde sa v posledných mesiacoch citeľne zvyšuje letný aj zimný dopyt hlavne po Egypte a Thajsku. Vďaka novootvorenej priamej linke Bratislava - Košice značne vzrástol záujem aj o vnútroštátne lety.