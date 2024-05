Klamanie spotrebiteľa strieda strašenie s cieľom zarobiť na reklame

Bratislava 27. mája (TASR) - Klamanie spotrebiteľa vystriedalo strašenie spotrebiteľa s cieľom zarobiť na reklame. Na rôznych pochybných weboch, ktoré pripomínajú štandardné spravodajské portály, sa objavujú nepravdivé informácie a závažné tvrdenia. Cieľom týchto hoaxov nie je varovať spotrebiteľov, ale okrem škody aj získavať kliknutia a zarábať na online reklame. Uviedol to Tibor Tabery z agentúry Median Store.



Priblížil, že nedávno sa objavil hoax o údajnom dovoze "otráveného" a "prudko závadného" mäsa do Českej republiky. Ide podľa neho o klamstvo. Faktom je, že na harmonizovaný trh EÚ je možné dovážať len mäso od importérov, ktorí splnili prísne podmienky, teda prešli cez sito viacnásobných kontrol, certifikácií a povolení. Týka sa to aj dovozu z tretích krajín, teda napríklad aj dovozu z Ukrajiny. Každý čerstvý tovar, ktorý prekročí hranice EÚ, je skontrolovaný príslušnou colnou správou a veterinármi.



Zlyhanie úradov alebo kontrol, ktoré by benevolentne púšťali na trh "otrávené potraviny", je podľa Taberyho tiež klamstvo. V roku 2023 veterinári zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR odobrali 22 úradných vzoriek hydinového mäsa pôvodom z Ukrajiny, ktoré boli podrobené laboratórnym vyšetreniam. Všetky vzorky vyhoveli požiadavkám platnej legislatívy.



Poznamenal, že z celkových 540 vzoriek mäsa hydiny a králikov odobratých za rok 2023 na území SR, len tri vzorky nevyhoveli mikrobiologickým požiadavkám, pričom všetky boli z Poľska. Samotné obchodné reťazce si dodávateľov pravidelne preverujú, a to veľmi prísne. Na pulty sa nedostane nič, čo by si audítori retailových sietí nepreverili priamo v spracovateľskom podniku alebo u dodávateľa.



Podčiarkol, že legislatíva v prípade výskytu závadnej potraviny prikazuje reťazcom aj dodávateľom urýchlene stiahnuť výrobok z trhu, varovať a informovať spotrebiteľov, aby výrobok danej šarže nekonzumovali. Napríklad na sklonku roka 2023 tak v SR reťazec sťahoval balenia mletého morčacieho mäsa pôvodom z Maďarska. Vo vzorke mäsa bola potvrdená prítomnosť baktérie salmonela. Stiahnutú šaržu nie je možné kúpiť. Faktom je, že salmonela je rod baktérií z čeľade Enterobacteriaceae. Nie je to jed ani nijaká chemikália. Existuje vyše 2200 druhov salmonely, pričom u ľudí vyvolávajú tráviace infekcie iba štyri z nich.



Zdôraznil, že je potrebné overovať si fakty a neveriť hoaxom. Upozorňuje na to podľa Taberyho Ministerstvo vnútra SR alebo stránka hoaxyapodvody.sk. Hoaxy podľa neho zvyčajne šíria weby, ktoré sa vyhlasujú za "nezávislé spravodajstvo" alebo "občianske médiá". Pritom ide o stránky s neznámymi majiteľmi a s netransparentným financovaním. Ich ciele nie sú ušľachtilé a nejde im ani o zdravie ľudí. Chcú len prostredníctvom lákavých alebo varovných titulkov získavať kliknutia a zarábať na online reklame.