Klasickú križovatku v Liptovskom Mikuláši by mohla nahradiť okružná

Liptovský Mikuláš 12. decembra (TASR) - Podbrezinská križovatka v Liptovskom Mikuláši už podľa tamojšej radnice v istých časoch nepostačuje intenzite dopravy. Zlú dopravnú situáciu navrhuje mesto riešiť vybudovaním kruhového objazdu. Primátor Ján Blcháč informoval, že požiadali Slovenskú správu ciest (SSC), aby do budúcoročného rozpočtu zaradili aj financie na prípravu projektovej dokumentácie novej križovatky. Tá spája krajskú a štátnu cestu.



"Vďaka viacerým rokovaniam, ktoré sme vyvolávali, nám odpovedali pozitívne. Takže sme k vybudovaniu okružnej križovatky o krok bližšie," prezradil Blcháč.



Radnica avizovala, že pre SSC už spracovala aj technický návrh jej riešenia, ktorý vyplýva z dopravného prieskumu. "Podklady sme im odovzdali, aby s nimi mohli ďalej pracovať ako investor stavby. Ďalší postup závisí od financovania projektovej dokumentácie a tiež samotnej realizácie," vysvetlil Gabriel Lengyel z mestského úradu.



Vybudovaním kruhového objazdu by sa zároveň podarilo vyriešiť aj kolóny na ceste tretej triedy v Okoličnom. Riešenie by bolo v nasmerovaní áut z cesty zo Závažnej Poruby na blízku okružnú križovatku. "Netreba zabúdať, že práve pre odľahčenie celej cesty I/18 tlačíme na realizáciu preloženia železničnej trate v našom meste. Prekládkou železnice by sa totiž vyriešila celá dopravná situácia v Liptovskom Mikuláši," zdôraznil primátor.