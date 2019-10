Klasifikácia ubytovacích zariadení by sa mala vo vyhláške upraviť

Bratislava 27. októbra (TASR) – Klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri zaraďovaní do kategórií a tried by sa mali upraviť. Cieľom je zahrnúť vývoj a zmeny v právnych predpisoch aj skúsenosti z praxe pri súčasnom zachovaní dostatočnej ochrany spotrebiteľa. Vyplýva to z návrhu vyhlášky, ktorú predložilo Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR do medzirezortného pripomienkového konania na legislatívno-právny portál Slov-lex.



"V praxi nastali zmeny, vznikli a začali sa využívať nové kategórie ubytovacích zariadení, niektoré technológie boli vývojom prekonané a nahradené inými," priblížil rezort dopravy v dôvodovej správe. Ide napríklad o zavedenie hostelu a státia pre obytné prívesy a obytné automobily v kategórii a doplnenie označenia najnižšej triedy pri minikempe.



Hostel by sa mal podľa návrhu definovať ako jednoduché ubytovacie zariadenie s väčším počtom lôžok v izbách so spoločným sociálnym zariadením a kuchynkou. Státie pre obytné prívesy a obytné automobily je podľa materiálu kategória vhodná pre oblasti, ktoré nedisponujú ubytovacou kapacitou, ale sú pre rozvoj cestovného ruchu zaujímavé, majú potenciál (napríklad kultúrna pamiatka). "Krátkodobé státie predstavuje maximálne 48 hodín. Stanovením pravidiel sa lokalita vyhne nelegálnemu parkovaniu a státiu týchto vozidiel," konštatuje MDV v dôvodovej správe. Zároveň sa majú upraviť niektoré požiadavky pre ubytovacie zariadenia.