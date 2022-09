Klaster Košice IT Valley podpísal zmluvu o spolupráci s ďalšou firmou

Košice 13. septembra (TASR) - Reprezentanti klastra Košice IT Valley podpísali zmluvu s ďalšou spoločnosťou. Cieľom spolupráce je vychovávať prostredníctvom Košickej akadémie softvérového vývoja mladé IT talenty v oblasti digitalizácie zdravotníctva či vývoja umelej inteligencie. Prispieť to má k rozvoju kvalifikovanej pracovnej sily v regióne.



Do prvého ročníka akadémie nastúpilo v septembri 30 mladých IT talentov. Postupne budú nadobúdať skúsenosti pod vedením zástupcov partnerských spoločností, ku ktorým sa pridala aj firma Siemens Healthineers. Niektorí študenti sa tak po novom budú venovať aj vývoju softvérov pre medicínske zariadenia. "Študenti vďaka expertíze tejto spoločnosti nahliadnu do projektov, ktorých výsledky slúžia lekárom a medicínskym špecialistom na celom svete," informovala TASR výkonná riaditeľka Košice IT Valley Miriama Hučková.



Každý študent bude mať prideleného mentora a zoznámi sa s celým životným cyklom jednotlivých vývojárskych úloh a riešení. "Postupne tiež naberie zručnosti v oblastiach, ktoré sa týkajú umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, zobrazovacej techniky, automatického vyhodnocovania dát a spracovania obrázkov či internetu vecí," vysvetlil vedúci vývoja z košickej pobočky firmy Ján Majoroš. Snahu poskytnúť mladým ľuďom priestor na ich realizáciu považuje v rámci širšieho kontextu za dôležitú pri zabránení "odlivu mozgov".



Košickú akadémiu softvérového vývoja založilo v roku 2020 združenie Košice IT Valley v spolupráci s Deutsche Telekom IT Solutions, Fpt, Global Logic Slovakia, Visma Labs a Súkromnou strednou odbornou školou Dneperská 1 v Košiciach. Trojročné štúdium s rozdelením štúdia a praxe v pomere 60:40 má komplexne pripraviť študentov na prácu v IT sektore. Štúdium trvá celkovo tri roky a je bezplatné.