Klein Vision bude spolupracovať s výrobcom motorov Adept Airmotive

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Adept Airmotive je americká spoločnosť zameraná na vývoj pokročilých leteckých pohonných systémov novej generácie.

Autor TASR
Bratislava 1. februára (TASR) - Spoločnosti Klein Vision a Adept Airmotive uzavreli strategickú dohodu o spolupráci zameranú na vývoj novej generácie digitálne riadených piestových pohonných systémov pre certifikované platformy kombinujúce leteckú a cestnú mobilitu. V pondelok o tom informovala spoločnosť Klein Vision, ktorá vyvíja lietajúci automobil AirCar.

Adept Airmotive je americká spoločnosť zameraná na vývoj pokročilých leteckých pohonných systémov novej generácie. Jej technológie sa sústreďujú na digitálne riadené piestové motory.

„Od samého začiatku bol AirCar koncipovaný ako systém - nie iba ako lietadlo, ani iba ako automobil,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Klein Vision Štefan Klein. „Digitálne riadený motor schopný adaptácie medzi jednotlivými režimami prevádzky je základným pilierom tejto vízie. Spolupráca so spoločnosťou Adept potvrdzuje, že certifikovaná duálna mobilita môže byť elegantná, efektívna a technologicky poctivá - postavená na fyzike, inžinierstve a reálnej prevádzke,“ dodal.

Spoluzakladateľ Klein Vision Anton Zajac priblížil, že produkčný model AirCaru sa nachádza v záverečnej fáze montáže. Po letových skúškach, certifikácii a minuloročnom predstavení produkčného prototypu sa podľa neho projekt jednoznačne posúva smerom na trh. Spolupráca s Adept Airmotive preto podľa neho prichádza „v správnom čase“.
