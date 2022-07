Klenotnícka firma Richemont zvýšila kvartálne tržby o pätinu

Zürich 16. júla (TASR) - Švajčiarska klenotnícka firma Richemont zaznamenala v 1. štvrťroku súčasného obchodného roka zvýšenie tržieb o pätinu napriek poklesu dopytu na ázijskom trhu. Výpadok tržieb v tejto oblasti však výrazne vykompenzovali vyššie tržby v Európe a USA. Uviedla to koncom tohto týždňa švajčiarska spoločnosť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Tržby firmy Richemont, do ktorej portfólia patria značky Cartier, Montblanc, Piaget či Chloé, vzrástli v 1. štvrťroku obchodného roka 2022/2023, čo predstavuje obdobie od apríla do konca júna, o 20 % na 5,26 miliardy eur. Po očistení o kurzové vplyvy sa zvýšili o 12 %.



Výrazne ich podporil dopyt v Európe, kde sa tržby očistené o kurzové vplyvy zvýšili o 42 %. Okrem silného dopytu zo strany Európanov ich podporil aj návrat turistov z USA a Blízkeho východu. Vysoký rast tržieb zaznamenala spoločnosť aj v USA, konkrétne o 25 %.



Tieto trhy tak pomohli vykompenzovať 37-percentný pokles tržieb Richemontu v Číne. Dopyt na kľúčovom ázijskom trhu do veľkej miery ovplyvnila nová vlna ochorenia COVID-19 a s ňou spojené rozsiahle protipandemické opatrenia vrátane lockdownov. Tie zasiahli do fungovania podnikov a obchodov najmä v apríli a máji.