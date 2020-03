Klienti by mali so svojimi veriteľmi v prípade problémov komunikovať

Bratislava 22. marca (TASR) - Z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu očakáva spoločnosť Home Credit väčšiu záťaž na telefonické linky, preto klientom odporúča využívať predovšetkým emailovú komunikáciu.



"Dlhodobo odsúhlasujeme mesačne desiatky žiadostí o zníženie, odloženie či rozloženie splátok, ak sa klient dostane do nezavinenej, ťažkej životnej situácie, ktorú doloží. V kritických okamihoch je možné aj kontaktovať ombudsmana klientov spoločnosti Miroslava Zborovského." Podľa neho je v aktuálnej situácii dôležité predovšetkým komunikovať.



"Každopádne neskrývať svoje ťažkosti a obavy. Úplne chápeme, že vaše životné situácie sa môžu s dĺžkou trvania opatrení proti šíreniu nákazy meniť, preto odporúčame sledovať veci priebežne a informovať sa o možnostiach riešenia včas," radí ombudsman.



Generálny riaditeľ spoločnosti Home Credit Česká a Slovenská republika Luděk Jírů k situácii dodáva: "Samozrejme, sme tu, aby sme pomáhali našim klientom. Robíme veľké množstvo opatrení, aby sme ich boli schopní aj naďalej obsluhovať, a to aj pre prípad, že sa situácia so šírením nového koronavírusu ešte zhorší. Verím, že sa tu nenájdu ľudia, ktorí sa budú snažiť situáciu zneužiť."