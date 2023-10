Klienti ČSOB nahlásili poistné udalosti po zemetrasení za 550.000 eur

Bratislava 12. októbra (TASR) - Klienti poisťovne ČSOB, ktorých zasiahlo pondelkové (9. 10.) zemetrasenie na východe Slovenska, zatiaľ nahlásili 95 poistných udalostí v odhadovanej výške 550.000 eur. Priemerná výška škody je na úrovni 5790 eur. Škody hlásia občania z celého východného Slovenska.



Približne 70 % nahlásených škôd tvoria škody menšieho rozsahu do 3000 eur a nasledujú škody so stredným rozsahom do 20.000 eur. Rozsahom najnákladnejšie sú škody, ktoré budú dosahovať rádovo státisíce eur, pretože došlo k porušeniu statiky. V týchto prípadoch musí rozhodnúť statik o tom, či dôjde k oprave nehnuteľnosti alebo k jej demolácii.



"Z pohľadu typu škôd ide najčastejšie o popraskané múry a fasády domov, poškodené omietky a okná, ale aj dlažby, či už v interiéri alebo exteriéri, komíny a strechy, tiež nosné stavebné konštrukcie. Poškodené sú aj zariadenia domácností - zrkadlá, sklené výplne a rôzne sklené predmety," priblížil riaditeľ odboru likvidácie v ČSOB poisťovni Milan Černák.



Škody hlásia občania z celého východného Slovenska, najmä z Bardejova, Svidníka, Prešova, Košíc, Humenného, Michaloviec, Vranova nad Topľou a jeho okolia, ale aj z menších dedín, ako sú Bukovce, Rafajovce, Zemplínska Teplica, Veľké Ozorovce, Ďapalovce, Košarovce, Hrubov, Oborín, Stropkov, Olšovany, Lukačovce či Tokajík.



Členské poisťovne Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) prijímajú hlásenia o škodách po zemetrasení od pondelňajšieho večera. V stredu (11. 10.) evidovala SLASPO viac ako 1000 škôd. "Pri odhade celkovej sumy poistených škôd sú poisťovne zatiaľ opatrné, pretože vo veľa prípadoch je potrebné urobiť dôkladné obhliadky, z ktorých bude zrejmé, či súčasné čísla budú približne rovnaké alebo násobne väčšie, no už teraz možno hovoriť o miliónových škodách," uviedla SLASPO.



K utorku (10. 10.) informovala hovorkyňa SLASPO Eva Jacková o tom, že výška škôd presahovala dva milióny eur. Silu otrasov zemetrasenia na Slovensku bude posudzovať Slovenská akadémia vied (SAV). SAV na základe analýz určí stupeň otrasov podľa stupnice EMS 98 pre jednotlivé obce, v ktorých vznikli škody.