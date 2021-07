Klienti zbytočne prichádzajú o výhody

Bratislava 27. júla (OTS) - Sú pre klientov k dispozícii zadarmo, no mnohí vôbec nevedia, čo všetko zahŕňajú a kedy sa dajú využiť. Hovoríme vo všeobecnosti o asistenčných službách, ale najmä o tých v havarijnom poistení. Klienti často nevedia, že ich vôbec majú a pri nehode či poruche auta na ceste ich využívajú len veľmi málo.“ hovorí marketingový konzultant poisťovne Groupama, Ivan Bobošík a pokračuje práve príkladom z praxe.,“ vysvetľuje I. Bobošík.Asistenčné služby pritom fungujú veľmi jednoducho a pomôžu klientom v prípade nehody, poruchy, vandalizmu, defektu či krádeže auta. Poisťovňa Groupama má v rámci asistencie v havarijnom poistení Bezpečná jazda dokonca aj dve šikovné služby – Digitálny odťah Geolink , ktoré slúžia na jednoduchú a rýchlu lokalizáciu klienta a okamžité vyslanie technika za ním, takže žiadna navigácia cez telefón či hľadanie adresy. Servis vás nájde šikovne podľa vášho smartfónu.hovorí produktový manažér pre poistenie motorových vozidiel v Groupame Výhodou asistenčných služieb aj ich dostupnosť. Klient ich má k dispozícii nonstop aj v zahraničí, takže ich môže využiť napr. aj počas letnej sezóny pri ceste na dovolenku. „“ vysvetľuje T. Nagy.Ide tak o poskytnutie komplexnej pomoci v náročných situáciách. Ak teda máte havarijné poistenie, určite sa pozrite aj na rozsah služieb v rámci asistencie. Takmer isto nájdete v zozname niečo, čo vás prekvapí, no v budúcnosti sa vám to možno zíde.