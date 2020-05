Bratislava 12. mája (TASR) - Klietkový chov sliepok odmieta na Slovensku už viac než 60 % ľudí. Vyplýva to z prieskumu týkajúceho sa postoja verejnosti k zákazu klietkového chovu sliepok, o ktorom informovala Karolína Reháková, mediálna asistentka organizácie Humánny pokrok - združenie pre rozvoj ľudskosti a udržateľnosti. Prieskum vykonala agentúra Focus 2. až 9. decembra 2019 osobným dotazovaním na vzorke 1008 respondentov.



Prieskum podľa Rehákovej ukázal, že na Slovensku naďalej rastie podpora zákazu klietkového chovu sliepok. Podporuje ho v súčasnosti už 60,3 % ľudí na Slovensku. Je to doposiaľ historicky najvyššia podpora ochrany sliepok v krajine a medziročne podpora zákazu narástla o viac než 6 percentuálnych bodov (p. b.).



Upozornila, že podpora zákazu klietkového chovu sa preniesla aj do ďalších postojov verejnosti. V prieskume sa 59 % ľudí vyjadrilo, že by podľa nich obchody a reštaurácie vôbec nemali vajcia z klietkového chovu používať či predávať, čo je o 7 % viac ako pred rokom.



Priblížila, že podľa prieskumu je 54,5 % ľudí pripravených si priplatiť za zlepšenie podmienok sliepok, od ktorých vajcia získavajú, a ich podiel tak od minulého roka stúpol o 4,5 %. Slováci však začínajú volať aj po ochrane kurčiat chovaných na mäso, takzvaných brojlerov. Ich lepšiu ochranu podporuje už 72,5 % opýtaných.



"Verejnosť čoraz jasnejšie hovorí, že klietkový chov do 21. storočia nepatrí. Sliepky sú inteligentné a spoločenské zvieratá a pre ľudí je čoraz dôležitejšie, aby sa im dostávalo primeranej ochrany pred krutosťou a zlým zaobchádzaním. Pozitívnym signálom je aj to, že moderné a vyspelé firmy už na požiadavky verejnosti reagujú a zverejňujú záväzky skončiť s krutosťou voči sliepkam. Bezklietkové vajcia sa tak stali novou normou maloobchodu nielen na Slovensku, ale v celej Európe, ako aj za jej hranicami," doplnil Martin Smrek, koordinátor kampane Viac neznesiem. V kampani podľa neho už viac než 21.000 ľudí žiada ukončenie predaja klietkových vajec.



Združenie Humánny pokrok je členom globálnej koalície Open Wing Alliance, bojujúcej proti klietkovému chovu sliepok, a medzinárodnej organizácie Fur Free Alliance bojujúcej za ukončenie kožušinového chovu.