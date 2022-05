Klimatická koalícia aj platforma BPB privítali plán EK REPowerEU

Bratislava 19. mája (TASR) – Plán Európskej komisie na urýchlenie inštalácií fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel, na výrobu vodíka a na energetické úspory privítali zástupcovia Klimatickej koalície aj platforma Budovy pre budúcnosť (BPB). Slovensko však podľa nich musí rýchlo zareagovať a vypracovať plán, ako tento cieľ zabezpečiť a dohnať rokmi zameškanú podporu energetických úspor a podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE).



"Plán komisie je dobrý základný kameň. Stavať však budú musieť členské štáty. Bude len na nás, ako členské štáty vrátane Slovenska dokážu pretaviť európske vízie do konkrétnych opatrení. Stanoviť si ambiciózne ciele je len prvý krok k úspechu. Ak chceme zvýšiť pôvodné ciele, ako napríklad zdvojnásobiť podiel tepelných čerpadiel, musíme aj vymyslieť, ako tieto ciele naplníme. V tomto bude kľúčová spolupráca naprieč sektormi," uviedla riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová.



Organizácie z Klimatickej koalície, podobne ako platforma BPB, žiadajú ministerstvá, aby vypracovali akčný plán "Pripravení na zimu" a stratégiu "Nezávislí na ruských fosílnych palivách", ktoré majú určiť, ako chceme tieto ciele naplniť. "Kroky z návrhu RePowerEU, ako je energetická efektívnosť a podpora OZE, sú presne tie, ktoré roky zanedbávame. Teraz sa ukazuje, aké je to nebezpečné. Stali sme sa rukojemníkmi a finančnými podporovateľmi ruského agresora," upozornila Lucia Szabová z Klimatickej koalície. Riešeniami sú podľa nej práve obnova budov, tepelné čerpadlá a veterné, solárne a geotermálne systémy.



Obyvatelia Slovenska majú záujem zodpovedne sa pripraviť na nadchádzajúcu zimu. Podľa koordinátora Priateľov Zeme-CEPA Juraja Melichára to dokazuje aj obrovský záujem ľudí o tepelné čerpadlá v programe Zelená domácnostiam, ktorej prostriedky z posledného kola sa vyčerpali za 11 minút. Štát by podľa neho mohol obyvateľov podporiť aj viac ešte tento rok, a to napríklad využitím financií zo systému obchodovania s emisiami.