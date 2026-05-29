< sekcia Ekonomika
Klimatická koalícia: Dokument o veterných zónach je bez konkrétností
Problémom je podľa Klimatickej koalície aj nepripravenosť územného plánovania. Akceleračné zóny totiž musia byť zosúladené s územnými plánmi samospráv.
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Konkrétne lokality ani počet plánovaných akceleračných zón zatiaľ neboli zverejnené napriek tomu, že dokument Akceleračné zóny pre veternú energiu v SR už prechádza environmentálnym posudzovaním (SEA). Upozorňuje na to Klimatická koalícia. Strategické hodnotenie pritom podľa nej musí zohľadniť nielen všeobecné dosahy zón, ale aj možné vplyvy konkrétnych projektov v danom území.
„Práve kvalitne pripravené strategické enviroposudzovanie má následne umožniť rýchlejšie povoľovanie projektov v akceleračných zónach určených na výstavbu veterných elektrární. Slovensko však transpozíciu európskej legislatívy v tejto oblasti vykonalo veľmi nedostatočne. Spôsob plánovania a povoľovania veterných projektov dnes pôsobí nekoordinovane a nesystémovo,“ tvrdí Ivana Figuli z Via Iuris.
Ďalším problémom je podľa Klimatickej koalície nepripravenosť územného plánovania. Akceleračné zóny totiž musia byť zosúladené s územnými plánmi samospráv. Bez aktívneho zapojenia obcí a vyšších územných celkov môže celý proces naraziť na odpor verejnosti aj právne komplikácie. „Ak sa dotknuté obce a vyššie územné celky dozvedia o konkrétnych lokalitách až po finalizácii strategického dokumentu, nebudú môcť do procesu priniesť kľúčové informácie ani sa kvalifikovane vyjadriť,“ zdôrazňuje Dana Mareková z Klimatickej koalície.
Koalícia tiež upozorňuje, že podľa plánu obnovy a odolnosti malo Slovensko v oblasti veternej energie pripraviť legislatívne zmeny, určiť vhodné územia na rozvoj veternej energetiky a vytvoriť pilotnú akceleračnú zónu s kapacitou 300 megawattov. Tieto kroky mali logicky nadväzovať a byť dokončené do konca roka 2025. Reformy však nabrali výrazný sklz a vláda ich musí dokončiť najneskôr do konca augusta 2026.
„Aj preto dnes ministerstvo životného prostredia paralelne posudzuje celoštátny strategický dokument o akceleračných zónach a zároveň prebiehajú procesy EIA pre dve konkrétne pilotné zóny, jednu v Košickom a druhú v Trnavskom kraji. Je to dôkaz chaotického postupu štátu, ktorý stráca dôveru verejnosti,“ konštatuje Klimatická koalícia v tlačovej správe.
Podľa oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu zverejnenom na webe Ministerstva hospodárstva (MH) SR sa identifikácia a finalizácia výberu a vymedzenia akceleračných zón má realizovať od mája do júna 2026. Bude zahŕňať hĺbkovú verifikáciu predbežných zón identifikovaných v geografickej analýze, overenie záujmov obrany a letectva, spresnenie veterného potenciálu a analýzu pripojiteľnosti akceleračných zón. Výstupom tejto fázy bude finalizovaný zoznam zón.
„Práve kvalitne pripravené strategické enviroposudzovanie má následne umožniť rýchlejšie povoľovanie projektov v akceleračných zónach určených na výstavbu veterných elektrární. Slovensko však transpozíciu európskej legislatívy v tejto oblasti vykonalo veľmi nedostatočne. Spôsob plánovania a povoľovania veterných projektov dnes pôsobí nekoordinovane a nesystémovo,“ tvrdí Ivana Figuli z Via Iuris.
Ďalším problémom je podľa Klimatickej koalície nepripravenosť územného plánovania. Akceleračné zóny totiž musia byť zosúladené s územnými plánmi samospráv. Bez aktívneho zapojenia obcí a vyšších územných celkov môže celý proces naraziť na odpor verejnosti aj právne komplikácie. „Ak sa dotknuté obce a vyššie územné celky dozvedia o konkrétnych lokalitách až po finalizácii strategického dokumentu, nebudú môcť do procesu priniesť kľúčové informácie ani sa kvalifikovane vyjadriť,“ zdôrazňuje Dana Mareková z Klimatickej koalície.
Koalícia tiež upozorňuje, že podľa plánu obnovy a odolnosti malo Slovensko v oblasti veternej energie pripraviť legislatívne zmeny, určiť vhodné územia na rozvoj veternej energetiky a vytvoriť pilotnú akceleračnú zónu s kapacitou 300 megawattov. Tieto kroky mali logicky nadväzovať a byť dokončené do konca roka 2025. Reformy však nabrali výrazný sklz a vláda ich musí dokončiť najneskôr do konca augusta 2026.
„Aj preto dnes ministerstvo životného prostredia paralelne posudzuje celoštátny strategický dokument o akceleračných zónach a zároveň prebiehajú procesy EIA pre dve konkrétne pilotné zóny, jednu v Košickom a druhú v Trnavskom kraji. Je to dôkaz chaotického postupu štátu, ktorý stráca dôveru verejnosti,“ konštatuje Klimatická koalícia v tlačovej správe.
Podľa oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu zverejnenom na webe Ministerstva hospodárstva (MH) SR sa identifikácia a finalizácia výberu a vymedzenia akceleračných zón má realizovať od mája do júna 2026. Bude zahŕňať hĺbkovú verifikáciu predbežných zón identifikovaných v geografickej analýze, overenie záujmov obrany a letectva, spresnenie veterného potenciálu a analýzu pripojiteľnosti akceleračných zón. Výstupom tejto fázy bude finalizovaný zoznam zón.