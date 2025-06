Klimatická koalícia kritizuje odklad Sociálno-klimatického plánu

Bratislava 20. júna (TASR) - Posunutie prijatia Sociálno-klimatického plánu na koniec roka je zlá správa nielen pre klimatické opatrenia, ale najmä pre ľudí, ktorí zápasia s cenami energií. Upozornili na to environmentálne organizácie združené v platforme Klimatická koalícia. Doplnili, že Sociálno-klimatický fond by mal Slovensku priniesť vyše 1,5 miliardy eur, pri jeho odklade to však môže byť o 245 miliónov eur menej.



„Veľmi nás znepokojuje, ako málo Slovensko využíva možnosti, ktoré prichádzajú z Európskej únie na pomoc obyvateľom. Celkovo nedostatočne riešime klimatické politiky, čo bude mať vážne následky pre všetkých. Práve Sociálno-klimatický plán je nástroj, ktorý má pomôcť zraniteľným skupinám obyvateľstva, či už je to v doprave alebo s cenami energií. Kritiku na klimatické politiky od politikov počúvame, ale ak majú na stole riešenia, tak ich nevyužívajú,“ uviedla Zuzana Fialová z Klimatickej koalície.



Podľa environmentálnej platformy by malo Slovensko čo najskôr prijať legislatívu a dokončiť Sociálno-klimatický plán, aby mohlo získať finančné prostriedky na riešenia pre lacnejšie vykurovanie a dopravu pre ľudí. „Slovensko získa o 245 miliónov eur menej, ak zavedie systém obchodovania s emisiami od roku 2028 namiesto roku 2026. Pre tento posun môže 24.500 rodín prísť o 10.000-eurovú podporu na obnovu rodinného domu,“ upozornila Klimatická koalícia.



Doplnila, že Sociálno-klimatický fond by mal zabezpečiť pokračovanie schémy Obnov dom a podporiť aj sociálne bývanie, obnovu zariadení sociálnych služieb a riešenia dopravnej chudoby.



Vláda na svojom stredajšom (18. 6.) rokovaní posunula prípravu Sociálno-klimatického plánu a jeho predloženie na rokovanie vlády na 31. december 2025. Pôvodne mal byť hotový a predložený vláde teraz v júni.



Úrad podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku v materiáli na vládu vysvetlil, že SR doteraz nevykonala v plnom rozsahu transpozíciu smernice ETS2, ktorá sa týka zavedenia obchodovania s emisiami za sektor budov a dopravy. Sociálno-klimatický plán by tak podľa úradu nebol schválený Európskou komisiou.



Práve výnosy z obchodovania s emisiami za sektor budov a dopravy majú byť zdrojom pre Sociálno-klimatický fond. Ak však členský štát EÚ nemá vykonanú plnú transpozíciu smernice ETS2, nebude mať k dispozícii finančné prostriedky, ktorými by mal do fondu prispievať, a teda nebude mať nárok na čerpanie peňazí pre Sociálno-klimatický plán, priblížil vo vládnom materiáli úrad. Doplnil, že transpozícia smernice do národných legislatív mala byť vykonaná do konca vlaňajšieho júna, avšak Ministerstvo životného prostredia SR zatiaľ dátum transpozície smernice do slovenskej legislatívy nestanovilo.