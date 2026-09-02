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Klimatická koalícia víta, že sa vláda začala vážnejšie zaoberať suchom
Náklady na klimatickú krízu budú ďalej narastať, ak sa nebude riešiť komplexne a dlhodobo.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Klimatická koalícia víta, že sa vláda začala vážnejšie zaoberať suchom a nedostatkom vody. Náklady na klimatickú krízu však budú ďalej narastať, ak sa nebude riešiť komplexne a dlhodobo. TASR o tom informovala Zuzana Fialová z Klimatickej koalície.
„Sucho je iba jedným z prejavov meniacej sa klímy. Slovensko sa musí pripravovať aj na horúčavy, prívalové dažde, požiare či rastúce zdravotné riziká. Adaptácia preto nemôže byť iba úlohou ministerstva životného prostredia,“ podotkla Fialová. Musí podľa nej zahŕňať spôsob hospodárenia v lesoch a poľnohospodárstve, ochranu vody a biodiverzity či krajinné plánovanie. Zapojené musia byť všetky relevantné rezorty aj samospráva. Zamerať sa musí tiež na predchádzanie vzniku klimatickej krízy, na znižovanie emisií a závislosti od fosílnych palív, nielen na riešenie následkov, uviedla Fialová.
Koalícia preto podporuje nadrezortné riadenie adaptačných opatrení, no navrhovaná Národná komisia pre vodu a sucho je podľa nej príliš úzko zameraná a nejasne nastavená. „Riadenie premiérom je nešťastné nielen preto, že hrozí politizácia tohto rozhodovania, ale najmä preto, že z kapacitných dôvodov nemôže premiér viesť takúto komisiu,“ poznamenala Fialová. Tvrdí, že Slovensko potrebuje systém, ktorý bude riešiť klimatické riziká ako celok, bude mať jasné kompetencie, transparentné rozhodovanie a bude stáť na najnovších vedeckých poznatkoch.
„Sucho nevyriešime iba závlahami ani veľkými vodnými nádržami. Vodu si zo zahraničia nedovezieme ropovodom. Musíme obnovovať schopnosť našej krajiny vodu zadržiavať a zároveň meniť spôsob, akým s krajinou hospodárime. Adaptácia na klimatickú zmenu musí byť investíciou do zdravia ľudí, kvality života a odolnosti Slovenska - nie iba do kompenzácie škôd,“ povedala Fialová.
Vláda v stredu schválila, že na kompenzáciu škôd spôsobených suchom v roku 2026 pôjde zo štátneho rozpočtu 30 miliónov eur. Zároveň schválila zriadenie Národnej komisie pre vodu a sucho. Vytvorí sa tak stály mechanizmus, prostredníctvom ktorého bude štát schopný problematiku sucha a nedostatku vody riešiť koordinovane, na základe odborných údajov a s jasne určenými prioritami.
„Sucho je iba jedným z prejavov meniacej sa klímy. Slovensko sa musí pripravovať aj na horúčavy, prívalové dažde, požiare či rastúce zdravotné riziká. Adaptácia preto nemôže byť iba úlohou ministerstva životného prostredia,“ podotkla Fialová. Musí podľa nej zahŕňať spôsob hospodárenia v lesoch a poľnohospodárstve, ochranu vody a biodiverzity či krajinné plánovanie. Zapojené musia byť všetky relevantné rezorty aj samospráva. Zamerať sa musí tiež na predchádzanie vzniku klimatickej krízy, na znižovanie emisií a závislosti od fosílnych palív, nielen na riešenie následkov, uviedla Fialová.
Koalícia preto podporuje nadrezortné riadenie adaptačných opatrení, no navrhovaná Národná komisia pre vodu a sucho je podľa nej príliš úzko zameraná a nejasne nastavená. „Riadenie premiérom je nešťastné nielen preto, že hrozí politizácia tohto rozhodovania, ale najmä preto, že z kapacitných dôvodov nemôže premiér viesť takúto komisiu,“ poznamenala Fialová. Tvrdí, že Slovensko potrebuje systém, ktorý bude riešiť klimatické riziká ako celok, bude mať jasné kompetencie, transparentné rozhodovanie a bude stáť na najnovších vedeckých poznatkoch.
„Sucho nevyriešime iba závlahami ani veľkými vodnými nádržami. Vodu si zo zahraničia nedovezieme ropovodom. Musíme obnovovať schopnosť našej krajiny vodu zadržiavať a zároveň meniť spôsob, akým s krajinou hospodárime. Adaptácia na klimatickú zmenu musí byť investíciou do zdravia ľudí, kvality života a odolnosti Slovenska - nie iba do kompenzácie škôd,“ povedala Fialová.
Vláda v stredu schválila, že na kompenzáciu škôd spôsobených suchom v roku 2026 pôjde zo štátneho rozpočtu 30 miliónov eur. Zároveň schválila zriadenie Národnej komisie pre vodu a sucho. Vytvorí sa tak stály mechanizmus, prostredníctvom ktorého bude štát schopný problematiku sucha a nedostatku vody riešiť koordinovane, na základe odborných údajov a s jasne určenými prioritami.