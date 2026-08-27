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Klimatická koalícia: Vláda ohrozila vyše miliardu eur z plánu obnovy
Zóny pre rozvoj veternej energie sú súčasťou reformy, ktorá bola príležitosťou pre rozvoj domácich obnoviteľných zdrojov.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Vládou schválená akceleračná zóna pre veternú energetiku na východe Slovenska je iba formálne riešenie, ktoré je populizmom pre voličov. Vo štvrtok to uviedla Klimatická koalícia, podľa ktorej preto môže byť ohrozené vyplatenie až vyše miliardy eur z plánu obnovy.
„Vláda namiesto toho, aby urobila naozaj konkrétne kroky na rozvoj obnoviteľných zdrojov, sa snaží zdrapom papiera zalepiť oči Európskej komisii a tvári sa, že míľnik splnila. Je to čistý populizmus, ktorý je vyvrcholením ťaženia vlády proti veternej energii. Myslíme si, že tento pokus oklamať EK sa môže odraziť vo významnom krátení platby z plánu obnovy,“ uviedla Ivana Figuli z Via Iuris.
Zóny pre rozvoj veternej energie sú súčasťou reformy, ktorá bola príležitosťou pre rozvoj domácich obnoviteľných zdrojov. K tejto reforme sa podľa Klimatickej koalície po nástupe prihlásila aj aktuálna vláda, keď aktualizovala Plán obnovy a odolnosti SR.
Postupne mala upraviť legislatívu, prijať metodiku a identifikovať lokality vhodné na rýchlejší rozvoj. Pre investorov mali byť pripravené dve pilotné zóny s kapacitou 300 megawattov inštalovanej veternej energie na otestovanie správneho postupu.
Dana Mareková z Klimatickej koalície pripomenula že výsledkom príprav je zrušenie siedmich zón a určenie len jednej zóny, ktorú vláda rozdelila na dve, aby papierovo splnila míľnik plánu obnovy. Zároveň vyhlásila túto zónu za významnú investíciu, keďže sa vzhľadom na meškanie nestihli spraviť potrebné kroky, napríklad úprava územného plánu.
Vláda vybrala iba jednu lokalitu a aj to s obmedzujúcimi podmienkami, keď stavebný úrad nemôže výstavbu povoliť bez súhlasu obce. Zároveň kabinet Roberta Fica (Smer-SD) akceleračnú zónu vyhlásil za významnú investíciu, teda takú, ktorú štát potrebuje a je vo verejnom záujme.
Vláda však skonštatovala, že v rámci prípravy významnej investície nebudú zo štátneho rozpočtu financované ani realizované projekty zamerané na výstavbu alebo prevádzku veterných parkov na Zemplíne. „Na ťahu je teraz Európska komisia, ktorá má posúdiť, či tento pofidérny výsledok je alebo nie je splnením míľnika. Ohrozená tak môže byť až miliarda eur z plánu obnovy,“ zakončila Klimatická koalícia.
„Vláda namiesto toho, aby urobila naozaj konkrétne kroky na rozvoj obnoviteľných zdrojov, sa snaží zdrapom papiera zalepiť oči Európskej komisii a tvári sa, že míľnik splnila. Je to čistý populizmus, ktorý je vyvrcholením ťaženia vlády proti veternej energii. Myslíme si, že tento pokus oklamať EK sa môže odraziť vo významnom krátení platby z plánu obnovy,“ uviedla Ivana Figuli z Via Iuris.
Zóny pre rozvoj veternej energie sú súčasťou reformy, ktorá bola príležitosťou pre rozvoj domácich obnoviteľných zdrojov. K tejto reforme sa podľa Klimatickej koalície po nástupe prihlásila aj aktuálna vláda, keď aktualizovala Plán obnovy a odolnosti SR.
Postupne mala upraviť legislatívu, prijať metodiku a identifikovať lokality vhodné na rýchlejší rozvoj. Pre investorov mali byť pripravené dve pilotné zóny s kapacitou 300 megawattov inštalovanej veternej energie na otestovanie správneho postupu.
Dana Mareková z Klimatickej koalície pripomenula že výsledkom príprav je zrušenie siedmich zón a určenie len jednej zóny, ktorú vláda rozdelila na dve, aby papierovo splnila míľnik plánu obnovy. Zároveň vyhlásila túto zónu za významnú investíciu, keďže sa vzhľadom na meškanie nestihli spraviť potrebné kroky, napríklad úprava územného plánu.
Vláda vybrala iba jednu lokalitu a aj to s obmedzujúcimi podmienkami, keď stavebný úrad nemôže výstavbu povoliť bez súhlasu obce. Zároveň kabinet Roberta Fica (Smer-SD) akceleračnú zónu vyhlásil za významnú investíciu, teda takú, ktorú štát potrebuje a je vo verejnom záujme.
Vláda však skonštatovala, že v rámci prípravy významnej investície nebudú zo štátneho rozpočtu financované ani realizované projekty zamerané na výstavbu alebo prevádzku veterných parkov na Zemplíne. „Na ťahu je teraz Európska komisia, ktorá má posúdiť, či tento pofidérny výsledok je alebo nie je splnením míľnika. Ohrozená tak môže byť až miliarda eur z plánu obnovy,“ zakončila Klimatická koalícia.