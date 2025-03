Klimatická koalícia:SR mešká s prípravou národného energetického plánu

Bratislava 24. marca (TASR) - Slovensko mešká s prípravou národného energetického a klimatického plánu (NECP). Je medzi poslednými krajinami EÚ, ktoré ho ešte neodovzdali. Európska komisia (EK) už Slovensko urgovala, aby plán predložilo. Upozornila na to v pondelok Klimatická koalícia.



"Slovensko je medzi štyrmi poslednými krajinami EÚ, ktoré ešte neodovzdali národný energetický a klimatický plán. Čelíme preto infringementu zo strany Európskej komisie aj náhodným nepremysleným projektom, akými sú zámer PVE Málinec, tunel Karpaty či fosílne vykurovanie," uviedla Klimatická koalícia, podľa ktorej chýba ucelený a koordinovaný prístup vlády k riešeniu klimatickej zmeny, ako aj ekonomickým a bezpečnostným výzvam, ktoré s ňou súvisia.



Klimatická koalícia pripomenula, že NECP má určiť, ako Slovensko využije približne 15 miliárd eur do roku 2030 z európskych fondov na ochranu klímy. Doplnila, že dokument mešká natoľko, že EK začala voči SR v tejto veci konanie. Posledný predložený návrh bol podľa organizácie nedostatočný a nezodpovedal požiadavkám na efektívne riešenie klimatickej krízy.



Podľa koordinátorky Klimatickej koalície Dany Marekovej sú strategické plány základom pre znižovanie emisií, úspory energií, zavádzanie moderných technológií vrátane obnoviteľných zdrojov. Zohľadniť pri tom treba potreby obyvateľov s dôrazom na sociálne zraniteľné skupiny.



Organizácia pripomenula, že Slovensko je krajina s vysokou závislosťou od dovozu plynu, ropy a uhlia, pričom sa roky zanedbávalo znižovanie tejto závislosti. "Teraz čelíme náročnej úlohe, zmeniť energetický systém, čo však môže mať dosahy na bežných ľudí. Na to by mal slúžiť sociálno-klimatický plán. Ak bude dobre pripravený a bude v ňom kvalitná definícia energetickej a dopravnej chudoby, adresne by to pomohlo sociálne zraniteľným, namiesto dotovania energií všetkým, teda hlavne bohatým a plytvajúcim energiou," doplnila Klimatická koalícia.



Revíziu NECP mali členské štáty predložiť EK do 30. júna 2024. Aktualizáciu existujúcich plánov pripravujú všetky členské štáty EÚ, pripomenula Klimatická koalícia. Doplnila, že ide o dôležitý strategický dokument, ktorý má obsahovať nielen analýzu stavu, ale aj jasne pomenované kroky do budúcnosti s časovým plánom a prepojením na investície.