Klimatická kríza má negatívny vplyv na financie jednotlivcov aj firmy

Bratislava 16. mája (TASR) - Klimatická kríza negatívne ovplyvňuje financie jednotlivcov aj firiem. Zhoršenie situácie, a to aj na Slovensku vníma Európska environmentálna agentúra (EEA), ktorá odporučila, aby sa ľudia na takéto zmeny lepšie pripravili. Vyplýva to zo stretnutia s názvom Európske hodnotenie klimatických rizík, ktoré bolo vo štvrtok organizované v rámci série podujatí Think Tank Európa.



Povodne či poveternostné extrémy zvýšili klimatické riziká najmä v oblasti energetiky, vody a dopravy. Takéto prírodné živly môžu mať zničujúce následky na infraštruktúru aj hospodársku činnosť. "Prírodné živly vedia zapríčiniť ekonomické škody, ktoré zasahujú do financií firiem, ale aj politiky samotného štátu," povedala výkonná riaditeľka EEA Leena Ylä-Mononen.



Vedúci ekonóm z Národnej banky Slovenska Michal Horváth doplnil, že jednotlivci aj podniky by si mali zabezpečiť lepšie poistenie svojich domácností alebo kancelárií, aby predišli zvýšeným výdavkom a nákladom na opravu zničeného majetku.



Slovensko ohrozujú podľa EEA aj ďalšie klimatické krízy, ako napríklad dlhotrvajúce obdobia sucha, ktoré sa stali hrozbou pre pestovanie plodín a dodávku potravín. Rizikovým faktorom je tiež teplo, ktoré negatívne vplýva na zdravie ľudí. Podľa EEA veľké množstvo ľudí nemá prístup k chladeniu svojich domovov alebo sú vystavení extrémnym horúčavám pre prácu na slnku. Z dát EEA vyplýva, že teplé dni sú rizikové najviac pre strednú Európu.