Klimatická zmena je väčším rizikom než pandémia, uviedla Schnabelová

Frankfurt nad Mohanom 31. augusta (TASR) - Pandémia nového koronavírusu jasne demonštruje, prečo musia centrálne banky hrať väčšiu úlohu v boji proti klimatickým zmenám, napriek tomu, že tento problém nemá na prvý pohľad s menovou politikou nič spoločné. Uviedla to v pondelok členka Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (ECB) Isabel Schnabelová.



Napriek tomu, že pandémia nového koronavírusu bola spočiatku výhradne zdravotnou krízou, spôsobila ekonomikám obrovský šok. Zasiahla každú krajinu a prinútila centrálne banky prísť s mimoriadnou podporou na zotavenie ekonomiky, povedala Schnabelová v rozhovore pre agentúru Reuters. Vzhľadom na to, že klimatická zmena predstavuje ešte väčšie riziko, musí tento problém patriť k najdôležitejším v rámci politiky ECB, dodala.



"Zmena klímy je pravdepodobne najväčšou výzvou, akej čelíme. Omnoho väčšou, než je pandémia nového koronavírusu," povedala Schnabelová pre Reuters. Ako uviedla, aj keď šok v dôsledku zdravotnej krízy nemal so samotnou menovou politikou nič spoločné, napriek tomu mal na ňu mimoriadny vplyv. "To isté platí aj o klimatickej zmene. Preto centrálne banky nemôžu tento problém ignorovať," dodala Schnabelová.