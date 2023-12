Klimatická zmena môže spôsobiť, že poistenie budov už nebude dostupné

Wiesbaden 30. decembra (TASR) - Klimatická zmena by mohla spôsobiť, že komerčné poistenie budov už nebude dostupné. Vyhlásil to Norbert Rollinger, prezident Nemeckého zväzu poisťovní (GDV). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Ak sa globálna teplota v priemere zvýši o tri až štyri stupne Celzia, prakticky už nebude možné zabezpečiť poistné krytie v stavebníctve, varoval Rollinger v rozhovore pre mediálnu skupinu VRM. Poisťovanie by bolo tak nepredvídateľné a drahé, že by už nebolo možné predkladať ekonomicky udržateľné ponuky, vysvetlil.



Parížska klimatická dohoda z roku 2015 obsahuje cieľ zastaviť globálne otepľovanie na hranici 1,5 stupňa Celzia a zabrániť tak najhorším dôsledkom zmeny klímy. Vedci varujú, že každá desatina stupňa oteplenia navyše by mala ešte katastrofálnejšie dôsledky v podobe ešte extrémnejších výkyvov počasia.



"Tisíce domov sa naďalej stavajú v záplavových oblastiach. To sa musí zastaviť," upozornil Rollinger. "Ak sa neprispôsobíme dôsledkom klimatickej zmeny, poistné sa v najbližších rokoch zdvojnásobí," uzavrel prezident poistného zväzu.