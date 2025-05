Klimatická zmena robí kávu drahšou a najnovšie sa k nej pridajú aj clá

Washington 3. mája (TASR) - Klimatická zmena a s ňou spojené nepriaznivé počasie majú negatívny vplyv na úrodu kávy. Jej ceny tak vzrástli v priebehu niekoľkých mesiacov na dvojnásobok. Milovníkom kávy v USA tiež hrozí, že ich obľúbený nápoj zdražie ešte viac v dôsledku ciel prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy AP.



„Bohužiaľ, káva bude čoraz vzácnejšia,“ povedala Reneé Colónová, zakladateľka a pražiarka v spoločnosti Fuego Coffee Roasters. „Dokonalým príkladom je dramatická strata brazílskej úrody,“ poznamenala.



Teplo a sucho zasiahli produkciu v Brazílii a vo Vietname. Tieto dve krajiny sú najväčšími pestovateľmi kávy na svete. Stále sa síce očakáva, že globálna produkcia tento rok stúpne, ale nie tak, ako odhadovali investori na komoditnom trhu. To viedlo k nárastu cien kávy, najmä pre pretrvávajúci vysoký dopyt v Európe, USA a Číne.



Ceny dosiahli vrchol vo februári. A hoci odvtedy došlo k ich korekcii, stále zostávajú vysoké, v marci boli dvojnásobné v porovnaní so septembrom. To núti pražiarne zvážiť, koľko z týchto nákladov absorbovať a koľko preniesť na spotrebiteľov.



Okrem toho USA zaviedli plošné clá vo výške 10 %, ktoré sa týkajú aj dovozu kávy. Začiatkom apríla prezident Trump oznámil ďalšie, tzv. recipročné clá pre obchodných partnerov vrátane Brazílie, Etiópie, Kolumbie či Vietnamu, aj keď ich následne odložil o 90 dní, aby umožnil rokovania. No ak nedosiahne dohody s obchodnými partnermi, Američanom stúpnu náklady na mnohé položky. Vietnamu napríklad hrozia clá až vo výške 46 %.



Podľa správy Medzinárodnej organizácie pre kávu sa vo februári globálny vývoz zelených, nepražených kávových zŕn znížil medziročne o 14,2 %. Ich nedostatok viedol k nárastu cien na najvyššiu úroveň od roku 1977, keď silný mráz zničil 70 % brazílskych kávovníkov.



Klíma a nepriaznivé počasie nie sú jediné faktory, ktoré v USA zvyšujú ceny kávy, upozornila Daria Whalenová zo spoločnosti Ritual Coffee Roasters v San Franciscu. Aj inflácia podľa nej dvíha cenu práce, hnojív aj náklady na pôžičky. A to všetko sa premieta do výslednej ceny.