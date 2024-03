Denver 2. marca (TASR) - Klimatická zmena už stála americký lyžiarsky priemysel miliardy dolárov a jeho budúcnosť závisí od emisií, tvrdí najnovšia štúdia amerických expertov. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Podľa štúdie lyžiarske oblasti v USA zaznamenali od roku 2000 do roku 2019 straty 5 miliárd USD (4,62 miliardy eur) v dôsledku zmeny klímy. A okolo roku 2050 by mohli ich straty dosiahnuť približne 1 miliardu USD ročne v závislosti od toho, o koľko sa znížia emisie.



Nadpriemerné teploty tento rok prekazili zimné športové aktivity v Severnej Amerike aj Európe. Podľa vedcov je na vine klimatický fenomén El Nio a s ním spojené teplé a suché počasie, ako aj globálne otepľovanie.



"Je to súčasný problém, nie problém budúcnosti," skonštatoval Auden Schendler, senior viceprezident pre udržateľnosť v spoločnosti Aspen One, ktorá pomohla financovať štúdiu. Tá porovnávala lyžiarske sezóny od roku 1960 do roku 1979, čo je obdobie, keď väčšina lyžiarskych areálov fungovala "normálne" a globálne otepľovanie sa ešte nezačalo. A zistila, že priemerná modelovaná sezóna medzi rokmi 2000 a 2019 bola kratšia o 5,5 až 7,1 dňa, a to aj so zasnežovaním, aby sa nahradil nedostatok prírodného snehu.



Podľa optimistického scenára znižovania emisií by sa do roku 2050 lyžiarskemu priemyslu v USA skrátili sezóny o 14 až 33 dní, a to aj so zasnežovaním. Scenár s vysokými emisiami by takmer zdvojnásobil tieto stratené dni.



Krajiny, ktoré sa stretávajú na každoročných rozhovoroch o klíme, sa vlani v decembri zhodli na tom, že svet musí prejsť od fosílnych palív k udržateľným zdrojom energie. Ale nestanovili si žiadne konkrétne ciele. Zem vlani zažila najteplejší rok v histórii záznamov a mesačné teplotné rekordy pokračujú aj tento rok.



"Budúcnosť lyžiarskeho priemyslu je skutočne v našich rukách," povedal Daniel Scott, vedec z University of Waterloo, spoluautor štúdie, podľa ktorého všetko bude závisieť od politiky a opatrení na zníženie emisií.



Výskumníci vypočítali ekonomické straty na základe zvýšených prevádzkových nákladov na zasnežovanie spolu so stratenými príjmami lyžiarsky stredísk. Scott označil odhady za "pravdepodobne trochu konzervatívne" a poznamenal, že nezahŕňajú také veci, ako je strata peňazí, ktoré lyžiari míňajú za tovar a služby v lyžiarskych rezortoch.



Vedci tiež skonštatovali, že zasnežovanie "už nie je schopné úplne kompenzovať prebiehajúcu klimatickú zmenu" a "éra vrcholných lyžiarskych sezón už vo väčšine rezortov v USA pravdepodobne pominula".



(1 EUR = 1,0813 USD)