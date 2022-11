Klimatické zmeny a vojna na Ukrajine zasiahli vinársky priemysel

Mexiko/Madrid 5. novembra (TASR) - Klimatické zmeny a rusko-ukrajinská vojna stláčajú predaj aj produkciu v globálnom vinárskom priemysle, ktorý sa stále spamätáva z pandémie ochorenia COVID-19. Uviedla to tento týždeň Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV), ktorá združuje 49 producentských krajín. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Generálny riaditeľ organizácie Pau Roca pripomenul, že firmy v tomto odvetví sa musia prispôsobovať suchám, mrazom a silným dažďom, ktoré sa v dôsledku globálneho otepľovania stali bežným javom.



"Naďalej vidíme dôsledky klimatických zmien," povedal Roca na 43. svetovom kongrese viniča a vína v Mexiku. Predpovedal pritom, že globálna produkcia vína v roku 2022 mierne klesne pre nepriaznivé počasie v Európe, ktorá je domovom popredných producentov, ako sú Francúzsko, Taliansko a Španielsko.



"Máme dlhú históriu, ktorá potvrdzuje, že klimatické zmeny majú obrovský a neustály vplyv na vinársky sektor," vyhlásil 64-ročný Španiel.



OIV odhaduje, že produkcia vína dosiahne v tomto roku 257,5 až 262,3 milióna hektolitrov (hl) alebo v priemere 259,9 milióna hl, čo je o 1 % menej ako v roku 2021 a pod priemerom za uplynulých 20 rokov.



Roca uviedol, že Španielsko vlani vyviezlo do Ruska víno v hodnote 24,2 milióna eur a na Ukrajinu víno za 16,2 milióna eur. Tento rok však očakáva takmer nulový export na tieto trhy.



Podľa šéfa OIV však energetická kríza, vyvolaná konfliktom na Ukrajine, zasiahla vinársky priemysel tvrdšie ako nepriaznivé počasie, keďže vysoká miera inflácie oslabuje výdavky spotrebiteľov.



Na druhej strane, dovoz európskeho vína do Spojených štátov sa zotavil, odkedy naň bývalý prezident Donald Trump v roku 2019 uvalil clá. Tie boli totiž v polovici roka 2021 zrušené.



Teraz chcú veľkí výrobcovia vína expandovať na americkom trhu, kde je spotreba na obyvateľa stále nízka, poznamenal Roca. "Má veľmi významný rastový potenciál," dodal.