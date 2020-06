Klimatické zmeny môžu mať dosah aj na sektor poisťovníctva

Bratislava 26. júna (TASR) - Klimatické zmeny budú mať vplyv do budúcnosti nielen na život ľudí, úrodu či poľnohospodárstvo, ale môžu ovplyvniť aj poistný sektor. Poisťovne budú pravdepodobne musieť viac prehodnocovať riziká.



Podľa piatej hodnotiacej správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy sa do roku 2100 môže planéta otepliť o 1,5 až 4,5 stupňa. Ak by sa tak stalo, na Slovensku by sa priemerná ročná teplota zvýšila o päť až šesť stupňov, čo by podľa klimatológa Jozefa Pecha znamenalo, že sa budú striedať už len dve ročné obdobia, a to dlhé horúce leto a mierna daždivá zima. Ako je uvedené v publikácii Dosahy klimatickej krízy na Slovensko, ktorú si nechala vypracovať organizácia Greenpeace, v tomto prípade možno očakávať "suchá prerušované intenzívnymi búrkami a lejakmi". Až o 50 % by sa mohol zvýšiť počet veľmi silných búrok. S tým súvisí aj očakávaná vyššia intenzita lokálnych povodní.



Podľa predpovedí niektorých expertov a analytikov bude mať klimatická zmena omnoho väčší vplyv na vývoj poisťovníctva a poistného trhu ako napríklad teroristický útok na dvojičky v New Yorku v roku 2001. Poisťovne budú musieť prehodnotiť riziká, viac prihliadať na výkyvy počasia, čo bude mať za následok takmer určite postupné zvyšovanie poistného. "Nebude sa to diať pravdepodobne hneď, poisťovne budú určitý čas znášať rastúce náklady bez toho, aby sa to výrazne prejavilo na poistnom. Z dlhodobého hľadiska, povedzme v horizonte niekoľkých desiatok rokov, môžeme očakávať, že sa vplyv klimatickej zmeny premietne do výšky poistného, najmä v poistení majetku," vysvetľuje upisovateľ rizika z poisťovne Groupama Imrich Hollósy.



Tieto predpovede by sa mali týkať rôznych poistných produktov, životných i neživotných, nakoľko zmena klímy ovplyvňuje takmer všetky aspekty života. Či už hovoríme o majetkovom poistení a škodových udalostiach po búrkach, víchriciach, povodniach a požiaroch alebo o životnom poistení, na ktoré zase vplývajú napríklad dlhotrvajúce a intenzívne horúčavy počas leta. "Štúdia slovenských klimatológov analyzujúca horúčavy v rokoch 1996 až 2012 jednoznačne preukázala, že majú za následok viac predčasných úmrtí. Počas 10 % najteplejších dní sa úmrtnosť zvýšila o celých 10 %," píše Greenpeace vo svojej publikácii. Upozornila tiež na to, že v roku 2015 spôsobili 14-dňové nepretržité horúčavy až 240 predčasných úmrtí.



Klimatická zmena bude rovnako vplývať aj na podnikateľov a podnikateľské poistenie, čo začali pociťovať v posledných rokoch napríklad aj poľnohospodári na Slovensku. Podľa Greenpeace vyčíslili slovenskí poľnohospodári za rok 2017 škody spôsobené suchom na 19,3 milióna eur.



Tieto riziká budú síce prinášať poisťovniam väčší objem poistného, zároveň však bude stúpať aj počet poistných udalostí, nakoľko napríklad zničenie plodín či úhyn hospodárskych zvierat môže viesť k značným finančným stratám. Poisťovne tak pod vplyvom klimatickej zmeny budú nútené prispôsobiť svoje poistné produkty výkyvom počasia, pridať nové riziká, zvyšovať poistné či posunúť limity. "Zmeny v produktoch poisťovní budú zavádzané postupne, v závislosti na tom, ako sa bude zvyšovať frekvencia výskytu a rozsah katastrofických prírodných udalostí. Zároveň môžu vznikať nové poistné produkty a sofistikované modifikácie súčasných produktov, ktoré budú pomáhať podnikateľskému sektoru a obyvateľstvu pri čiastočnej eliminácii dopadov rastúcich rizík," dodáva Hollósy.