Klimatickí poradcovia odporučili EÚ úplný útlm fosílnych palív

Brusel 18. januára (TASR) – Ak chce Európska únia (EÚ) dosiahnuť svoje ambiciózne ciele, bude musieť prehodnotiť svoje stratégie postupného úplného útlmu fosílnych palív. Vo štvrtok to uviedla Európska vedecká poradná rada pre zmenu klímy (ESABCC). TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



EÚ počas minuloročného klimatického summitu COP28 požadovala postupné utlmenie používania fosílnych palív. Vlastné pravidlá EÚ však nereagujú na jej snahu v nasledujúcich desaťročiach kompletne prestať používať fosílne palivá a do roku 2050 dosiahnuť nulové emisie, uvádza správa ESABCC. Hlavná časť tejto snahy sa začne po roku 2030, ale pre plynulejší prechod by sa malo začať skôr.



"EÚ musí do roku 2040 výrazne znížiť používanie fosílnych palív a takmer úplne musí upustiť od výroby elektriny a tepla z fosílnych plynov a uhlia," dodáva ESABCC.



Rada vyzvala členské štáty na zrušenie dotácií pre fosílne palivá a tieto peniaze adresne presmerovať ako pomoc pre zraniteľné domácnosti. V roku 2022 to bolo 120 miliárd eur, čo spôsobil prudký nárast cien energií po útoku Ruska na Ukrajinu a zastavení dodávok ruského plynu do Európy.



Brusel má klimatický cieľ do roku 2040 predstaviť na budúci mesiac. Podľa ESABCC by mal dokument navrhnúť zníženie emisií oxidu uhličitého o 90 až 95 percent. To ale môže zasiahnuť politicky citlivé oblasti ako poľnohospodárstvo, pričom nedávne ekologické snahy v tejto oblasti v Nemecku vyvolali rozsiahle protesty poľnohospodárov.