Klimatický cieľ Nemecka ohrozuje nedostatok nabíjacích staníc pre autá

Berlín 16. októbra (TASR) - Klimatické ciele Nemecka v oblasti dopravy komplikuje nedostatok nabíjacích staníc pre nákladné automobily. Povedala to šéfka divízie automobilky Daimler Truck pre Európu a Latinskú Ameriku Karin Radströmová. Informovala o tom agentúra DPA.



Radströmová v rozhovore pre týždenník Automobilwoche uviedla, že vzhľadom na vládne ciele v oblasti elektrifikácie nákladnej dopravy je potrebných približne 45.000 nabíjacích staníc. "Aj keď zvýšime naše úsilie, stále to ani zďaleka nebude stačiť," povedala. Pre zákazníkov nákladných vozidiel je problémom práve infraštruktúra a najväčší výrobcovia Daimler, Volvo a Traton si preto pred časom stanovili cieľ do roku 2027 vybudovať v blízkosti diaľnic a logistických centier zhruba 1700 nabíjacích staníc.



Ani umiestnenie nabíjacej stanice priamo na pozemku firmy nie je jednoduché, keďže iba vybavenie povolenia je v Nemecku zdĺhavá záležitosť. Aj samotné prognózy, čo sa týka tempa elektrifikácie sektora, sú komplikované. Vládne plány ovplyvňuje viacero vecí, jednou z nich sú zmeny v cenách energií, dodala Radströmová.