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Klimatický summit OSN predĺžili, sporným je odklon od fosílnych palív
Nová kratšia verzia, ktorú vo štvrtok zverejnila Austrália ako spoluorganizátor COP31, však vôbec nespomína fosílne palivá.
Autor TASR
Antalya 20. novembra (TASR) – Tohtoročná Konferencia OSN o klimatickej zmene (COP31) sa podľa očakávaní v piatok predĺžila, keďže vyjednávači takmer 200 krajín ani po dvoch týždňoch intenzívnych rokovaní nevyriešili rôzne sporné otázky. Jeden z hlavných rozporov sa týka vyradenia zmienky o fosílnych palivách z návrhu záverečnej dohody, informuje TASR podľa agentúr AFP a AP.
„V tejto chvíli nie je nikto spokojný,“ povedal novinárom brazílsky štátny tajomník pre zmenu klímy Aloisio Lopes Pereira de Melo.
Summit v tureckom letovisku Antalya sa mal podľa plánu skončiť v piatok popoludní. Rokovania dosiaľ nepriniesli zásadné návrhy na odklon od fosílnych palív, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu a tak aj pohromám, ako sú smrtiace vlny horúčav v Európe či ničivé záplavy v Nepále. Očakávania však boli nízke v čase, keď krajiny zápasia s cenovými šokmi na trhu s ropou a geopolitickým napätím v dôsledky vojny v Iráne.
Pôvodný návrh záverečného uznesenia obsahoval výzvy na to, aby sa urýchlilo postup
„V tejto chvíli nie je nikto spokojný,“ povedal novinárom brazílsky štátny tajomník pre zmenu klímy Aloisio Lopes Pereira de Melo.
Summit v tureckom letovisku Antalya sa mal podľa plánu skončiť v piatok popoludní. Rokovania dosiaľ nepriniesli zásadné návrhy na odklon od fosílnych palív, ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu a tak aj pohromám, ako sú smrtiace vlny horúčav v Európe či ničivé záplavy v Nepále. Očakávania však boli nízke v čase, keď krajiny zápasia s cenovými šokmi na trhu s ropou a geopolitickým napätím v dôsledky vojny v Iráne.
Pôvodný návrh záverečného uznesenia obsahoval výzvy na to, aby sa urýchlilo postup