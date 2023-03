Klimek: Platnú úpravu používania hotovosti považujeme za postačujúcu

Bratislava 1. marca (TASR) - Ministerstvo financií je presvedčené, že aktuálne platná legislatíva týkajúca sa používania hotovosti na Slovensku je postačujúca. Chráni záujmy občanov aj štátu. V stredu po rokovaní vlády to uviedol štátny tajomník rezortu Marcel Klimek.



Reagoval tak na návrh poslancov hnutia Sme rodina, aby sa do ústavy doplnilo právo vykonať platbu za nákup tovarov a poskytnutie služieb v hotovosti. Tomuto právu má zodpovedať ústavné zaručenie vydávania hotovosti ako zákonného platidla, pričom zákon následne stanoví podmienky a obmedzenia uvedeného práva.



Návrh poslancov bližšie komentovať nechcel. "My sa domnievame, že súčasná legislatíva je postačujúca. Ak majú poslanci iný názor, je to otázka na nich," uviedol Klimek. Aktuálna právna úprava podľa neho chráni právo občanov používať hotovosť. Zároveň chráni aj právo štátu, zamedzuje praniu špinavých peňazí a financovaniu nekalých aktivít.



Tomuto cieľu slúžia stropy maximálnych súm použitia hotovosti pri vzájomných platbách. Pre fyzické osoby sú stanovené na úrovni 15.000 eur, pre právnické osoby 5000 eur. "Považujeme ich za zdravé, zodpovedajúce aj iným krajinám," zhodnotil štátny tajomník.



Pre používanie stropov však už dlhodobo platí výnimka, neuplatňujú sa totiž v čase núdzového stavu ani mimoriadnej situácie. Ministerstvo financií by chcelo výnimku zrušiť, parlament však nedávno takýto návrh odmietol. "Snažíme sa presadiť to, aby boli obnovené. Dlhodobé vysadenie týchto stropov môže negatívne ovplyvňovať výber daní," dodal Klimek s tým, že sa o to budú snažiť aj naďalej.