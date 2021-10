Klimek: Zmierňovanie problémov s energiami je otázkou priorít vlády

Bratislava 25. októbra (TASR) - Sociálni partneri na pondelkové rokovanie prišli s návrhmi, ako zmierniť dosahy zdražovania energií či už na ľudí alebo na firmy. Štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek po rokovaní novinárom povedal, že o opatreniach bude rokovať koalícia, faktom však je, že Slovensko má k dispozícii obmedzený balík peňazí a je teda otázkou priorít, či krajinu viac trápi cena energií alebo napríklad platy učiteľov či zdravotníkov.



Klimek novinárom tlmočil, že na rokovaní sa členovia tripartity venovali rôznym návrhom opatrení súvisiacich so zdražovaním energií. Zhrnul, že niekoľko opatrení už prijatých aj je. "Táto vláda už prijala opatrenia za 300 miliónov eur k dnešnému dňu na zníženie tarify za prevádzky systému, ktoré sú už platné a postihujú ako tento rok, tak aj budúci rok a nasledujúce," poznamenal.



Štátny tajomník pripustil, že dosahy zdražovania energií sú iné pri domácnostiach a pri malých, stredných podnikateľoch a iné pri najväčších spoločnostiach, ktoré majú vysoký odber elektriny. "V tej najvyššej skupine sa už dnes uplatňuje 95-percentná zľava z tarifných poplatkov a tam je problém skutočne čisto trhový," poznamenal Klimek.



Je podľa neho férové ukázať aj druhú stranu mince. "Slovensko budúci rok očakáva deficit na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ostatné krajiny eurozóny prognózujú, že budú mať deficit o tretinu nižší - 3,2 % HDP. My sme viazaní aj rozpočtovou zodpovednosťou, paktom stability a programom stability na toto obdobie, ktorý nám nedovoľuje ísť do gigantických deficitov v nasledujúcich rokoch," povedal.



Komplikované je podľa neho aj diskutované potenciálne riešenie problémov firiem cez peniaze z Envirofondu. Príjmy a výdavky Envirofondu sú totiž súčasťou rozpočtu verejnej správy. "Aj toho, ktorý schválila vláda 14. októbra," povedal Klimek. To znamená, že zmeny v ňom by prehlbovali deficit.