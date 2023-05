Klimek:Nie je dostatok poslancov na prijímanie konsolidačných opatrení

Bratislava 3. mája (TASR) - V parlamente ani v politických kruhoch nie je v tejto fáze volebného obdobia dostatok vôle na to, aby sa prijímali zásadné konsolidačné opatrenia. V stredu to po rokovaní vlády povedal štátny tajomník Ministerstva financií (MF) SR Marcel Klimek v reakcii na Program stability SR na roky 2023 až 2026, ktorý minulý týždeň schválila vláda.



Klimek uviedol, že MF bude odovzdávať verejné financie v dobrom stave. "To však neznamená, že môže táto a budúca vláda povoliť a poľaviť v konsolidačnom úsilí. Čaká nás primeraná miera konsolidácie, na budúci rok je to suma približne jednej miliardy eur. Ministerstvo financií má zoznam opatrení, ktoré môžu byť použité ku konsolidácii verejných financií, ale v tejto fáze volebného obdobia nie je v politických kruhoch dostatok vôle na to, aby sa tieto opatrenia realizovali," povedal Klimek.



Slovenská ekonomika sa v čase energetickej a inflačnej krízy vyhne recesii, keď hrubý domáci produkt (HDP) v tomto roku vzrastie o 1,3 %. Deficit v tomto roku najmä v dôsledku veľkého objemu energetických kompenzácií vystúpi na 6,3 % HDP. V nasledujúcich troch rokoch bude musieť nová vláda prijať konsolidačné opatrenia v objeme takmer 2,8 % HDP.



"Volebný cyklus je štvorročný a vždy méta 50-ročného štrukturálneho alebo 80-ročného deficitu je pre politikov v parlamente veľmi vzdialená. Konsolidačné opatrenia sa dejú v prvej polovici volebného obdobia, časť opatrení sa podarilo naplniť, a to v dôchodkovej reforme," vyjadril sa Klimek.



Vláda diskutovala podľa neho v pôvodnej koalícii o rôznych konsolidačných opatreniach, napríklad regulovaný odvod je v parlamente a nebol dodnes schválený. "Vláda a parlament majú moc prijať konkrétne opatrenia. Niektoré prijali, niektoré nie," uviedol Klimek s tým, že nástrojov je množstvo, ale ako MF reflektujú na aktuálnu politickú situáciu.