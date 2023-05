Klimek:Vláda odovzdáva štátnu pokladnicu s hotovosťou 8,5 miliardy eur

Bratislava 12. mája (TASR) - Odchádzajúca vláda odovzdá svojim nástupcom štátnu pokladnicu v lepšom stave, ako ju v roku 2020 preberala. Aktuálne má Slovensko k dispozícii hotovosť vo výške 8,5 miliardy eur a vláda odborníkov by mohla do volieb fungovať aj bez toho, aby vstúpila na finančné trhy. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal štátny tajomník Ministerstva financií (MF) SR Marcel Klimek.



"Štátna pokladnica je, dalo by sa povedať, plná do prasknutia. Keby aj nastupujúca vláda úradníkov nevstúpila na finančné trhy počas celého svojho obdobia, chod a fungovanie štátu je riadne zabezpečené," povedal Klimek.



Pri nástupe vlády Igora Matoviča (OĽANO) bola v štátnej pokladnici iba miliarda eur, čo podľa štátneho tajomníka postačovalo na financovanie štátu približne na dva týždne. Navyše vzťahy štátu s bankami boli zlé, a tie odmietali financovať Slovenskú republiku. K stabilizácii financovania štátu podľa Klimeka prispela aj dohoda so Slovenskou bankovou asociáciou. "Môžeme s čistým svedomím povedať, že verejné financie odovzdávame v lepšom stave, ako sme ich prevzali," dodal.



Klimek pripomenul, že vláda a MF sa museli vyrovnať s viacerými krízami. Na sanáciu následkov pandémie ochorenia COVID-19 podľa neho vláda vyčlenila 9,7 miliardy eur a na energopomoc ďalších 8,2 miliardy eur. Spolu je to za tri roky približne 330 eur na každého občana Slovenska.



K úspechom odchádzajúceho kabinetu aj ministerstva Klimek priradil aj prekvapivo nízky deficit štátneho rozpočtu na úrovni 2,04 % a pokles dlhu Slovenska na úroveň necelých 58 % hrubého domáceho produktu (HDP). Slovensko sa tak vlani dostalo medzi krajiny, ktoré plnia maastrichtské kritériá. V predkrízovom roku 2019 bol však deficit verejnej správy 1,35 % HDP a dlh verejnej správy dosiahol 48,46 % HDP.