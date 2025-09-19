< sekcia Ekonomika
Klingbeil: Berlín pozorne sleduje rozpočtovú krízu vo Francúzsku
Autor TASR
Kodaň 19. septembra (TASR) - Nemecká vláda pozorne sleduje rozvíjajúcu sa rozpočtovú krízu vo Francúzsku, vyhlásil v piatok minister financií Lars Klingbeil. Zároveň ubezpečil, že vláda v Berlíne naďalej považuje spojenectvo medzi Nemeckom a Francúzskom za kľúčový pilier európskej jednoty a reforiem. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Francúzska vláda minulý týždeň padla po tom, čo premiér Francois Bayrou po necelých deviatich mesiacoch vo funkcii neuspel v hlasovaní o dôvere v parlamente, ktorý odmietol jeho plány na ozdravenie verejných financií. Od polovice minulého roka sa tak v krajine vystriedali už tri vládne kabinety. „Zatiaľ neexistujú žiadne náznaky, že by politické výzvy, ktorým čelí Francúzsko, v súčasnosti ohrozovali eurozónu,“ povedal Klingbeil na stretnutí s rezortnými kolegami z členských štátov EÚ v Kodani.
Verejný dlh Francúzska v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) je na úrovni 114 % tretí najvyšší v EÚ po Grécku a Taliansku. Rozpočtový deficit krajiny dosahuje 5,8 % HDP, čo je takmer dvojnásobok limitu stanoveného v rozpočtových pravidlách EÚ. Vládne výdavky v druhej najväčšej ekonomike eurozóny po Nemecku zároveň patria medzi najvyššie v Európe.
Európska komisia (EK) vlani začala voči Parížu konanie vo veci nadmerného deficitu, pričom z Bruselu zaznievajú obavy, že situácia v druhej najväčšej ekonomike eurozóny by sa mohla ešte zhoršiť.
